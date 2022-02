Reklama

"Naszym celem jest wdrożenie jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii i budowa pierwszego w naszym kraju małego reaktora jeszcze w tej dekadzie. Powołanie nowej spółki, z którą będziemy to robić, przybliży nas do osiągnięcia strategicznego celu - budowy niskoemisyjnego i innowacyjnego segmentu energetyki. W Orlen Synthos Green Energy wykorzystamy kompetencje, umiejętności i doświadczenie osób, które już pracują w Grupie Orlen, znają naszą strategię i wiedzą, że kluczowe jest dla nas wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i krajowych dostawców. Dlatego rekomendujemy do zarządu naszej nowej spółki Dawida Jackiewicza, który wcześniej z ramienia polskiego rządu m.in. nadzorował firmy z sektora energetycznego i jest cenionym ekspertem w branży paliwowo-energetycznej" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Umowa inwestycyjna zakładająca utworzenie nowej spółki została podpisana w grudniu 2021 roku przez PKN Orlen i Synthos Green Energy. Zakres działalności spółki ma obejmować przygotowania do budowy mikro i małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy oraz wspieranie rozwoju rozwiązań prawnych, badanie poszczególnych lokalizacji pod kątem budowy instalacji, realizację wspólnych inwestycji, a docelowo także produkcję energii i ciepła z wykorzystaniem tych technologii na potrzeby własne, komunalne i komercyjne.

"Technologia reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy, na którą zdecydował się PKN Orlen, jest obecnie najbardziej zaawansowaną na świecie technologią na drodze do komercjalizacji. Dodatkowo szeroki dostęp do potencjalnych lokalizacji, bogata historia realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz szerokie doświadczenie w uruchamianiu nowoczesnych technologii w energetyce sprawiają, że Grupa Orlen jest w dogodnej pozycji dla przygotowania i wdrożenia mikro i małych reaktorów jądrowych" - czytamy dalej.

Powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód organów antymonopolowych.

Synthos Green Energy to spółka zależna Synthosu, której działalność skupia się na trzech obszarach: rozwoju małych reaktorów jądrowych (SMR), morskiej energetyki wiatrowej (offshore) oraz produkcji wodoru.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r. Strategia spółki opiera się na ciągłym rozwoju innowacyjności i wprowadzaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Synthos posiada 7 zakładów produkcyjnych - zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Francji i Holandii - oraz zatrudnia ponad 3 tys. pracowników.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)