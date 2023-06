W następnym tygodniu ceny paliw na większości stacji prawdopodobnie pozostaną bez większych zmian. Niewykluczone, że właściciele stacji paliw poza systemem promocji, aby konkurować w walce o klienta, będą zmuszeni do obniżek kosztem marży detalicznej, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Ostatni tydzień czerwca, między innymi z powodu obniżek na rynku hurtowym, kończymy niższymi cenami paliw na stacjach. I choć średnio ich skala jest niewielka, to na niektórych stacjach ceny spadały o 5-10 gr/l. Średnie ceny wynoszą teraz dla benzyny bezołowiowej 95 - 6,49 zł/l (spadek o 1 gr/l w stosunku do cen z 22.06.2023), bezołowiowej 98 - 7,07 zł/l (-2 gr/l), oleju napędowego 6,19 zł/l (-1 gr/l), autogazu - 2,87 zł/l (-2 gr/l).

Spadki cen ropy i paliw gotowych na rynku europejskim przełożyły się na spadek hurtowych cen paliw, i w konsekwencji oddalają ryzyko powrotu podwyżek cen na stacjach. Po skorzystaniu z wakacyjnych promocji na wybranych stacjach litr benzyny Pb95 będzie kosztował ok. 6,1-6,2 zł, a oleju napędowego poniżej 6 zł/l.

W następnym tygodniu ceny na przeważającej części stacji prawdopodobnie pozostaną bez większych zmian. Nie wykluczamy, że właściciele stacji paliw poza systemem promocji, aby konkurować w walce o klienta będą zmuszeni do obniżek cen na stacjach kosztem marży detalicznej.

Ropa naftowa

Ceny sierpniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent po raz kolejny obroniły wsparcie w rejonie 72 USD/bbl. W piątek rano ropa Brent kosztuje 75 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego.

W skali miesiąca ropa Brent podrożała o około 2,5 USD/bbl. W okresie 22-29 czerwca ceny diesla na europejskim rynku ARA spadły o 26,75 USD/t natomiast benzyny o 16,75 USD/t.

Zapasy diesla i oleju opałowego na europejskim rynku ARA spadły w ubiegłym tygodniu o 1,7% i jest to najniższy poziom od początku stycznia.

Amerykańskie zapasy ropy naftowej zgodnie z ostatnimi danymi EIA spadły w skali tygodnia o 9,6 mln bbl do 453,7 mln bbl i jest to poziom o 1% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Duży spadek zapasów ropy to efekt wzrostu amerykańskiego eksportu ropy naftowej do 5,34 mln bbl/d, czyli drugiego najwyższego poziomu w historii. Zapasy benzyn zwiększyły się o 0,6 mln bbl/d, a ich poziom jest nadal o 7% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku.

Władze Rosji przedłużyły do końca roku zakaz sprzedaży ropy naftowej do krajów stosujących wprowadzony przez G7 i UE górny limit cen dla zakupów ropy rosyjskiej. Limit ten nadal ustalony jest na poziomie 60 USD/bbl. W maju całkowity eksport rosyjskiej ropy naftowej drogą morską był bliski rekordu 3,8 mln bbl/d w porównaniu z choćby około 3,1 mln bbl/d przed atakiem Rosji na Ukrainę. Największym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej drogą morską pozostawały Indie (ponad 50%) i Chiny (około 26%).

(ISBnews/BM Reflex)