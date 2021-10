Fit for 55 to jest dopiero propozycja, czy plan do którego chcemy dojść. My się pod nim podpisujemy. Teraz jest czas, aby opracować strategię - mówił podczas EFNI 2021 w Sopocie Rafał Rudziński, Prezes Zarządu Robert Bosh Sp. z.o.o.

Technologicznie biznes jest gotowy na Fit for 55. Ta rewolucja, jest to największa zmiana, która się dokonuje w Europie. Mówimy o koniecznej transformacji. Musimy ratować naszą planetę. Narozrabialiśmy, zepsuliśmy klimat i to jest ostatni dzwonek, żeby pomagać – mówił Rafał Rudziński. Reklama Z przykrością powiem, że to jest na razie temat dużego biznesu działającego globalnie – dodał. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję