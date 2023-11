Jak wskazano w publikacji pt. „Przedsiębiorcy 50+”, osoby po 50. roku życia zakładają rocznie 35 tys. firm, co stanowi ok. 12 proc. wszystkich zawiązywanych jednoosobowych działalności gospodarczych. Podkreślono też, że polscy pięćdziesięciolatkowie są bardziej skłonni do zakładania własnych biznesów niż ich rówieśnicy z większości krajów UE: w Polsce ok. 23 proc. aktywnych zawodowo osób "50+" prowadzi działalność gospodarczą, podczas gdy średnia dla krajów UE to 18 proc.

Autorzy publikacji zaznaczyli, że motywy zakładania biznesu po pięćdziesiątce wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami badanych, a także z ich sytuacją rodzinno-społeczną, zawodową i finansową. Najczęściej wymienianym powodem założenia własnej firmy była potrzeba niezależności (71 proc. wskazań), chęć wykorzystania doświadczenia (69 proc.); 63 proc. osób w tym przedziale wiekowym założyło firmę, bo pozwoliło im to utrzymać aktywność zawodową po utracie pracy na etacie. Z kolei 56 proc. ankietowanych wskazało, że motywacją dla nich była chęć osiągnięcia równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Reklama

Według Katarzyny Dębkowskiej z PIE, ważnym motywem jest chęć utrzymania aktywności zawodowej po utracie pracy na etacie. "Obserwuje się wypychanie z rynku pracy osób 50+ spowodowane negatywnymi stereotypami dotyczącymi starszych pracowników (tzw. ageizm) oraz wymuszanie przez pracodawców zakładania własnej działalności z uwagi na cięcia kosztów przez przedsiębiorców. Założenie własnej firmy staje się wtedy jedyną opcją, aby móc dalej zarabiać” – podkreśliła Dębkowska.

Z przeprowadzonej przez PIE ankiety wynika, że najbardziej dokuczliwe przy otwieraniu własnego biznesu okazały się bariery finansowe. Co najmniej połowa przedsiębiorców 50+ wskazała na trudności w pozyskaniu kapitału zewnętrznego, brak środków na promocję firmy oraz wysokie koszty zatrudnienia pracowników. Natomiast ponad 40 proc. narzekało również na zawiłe procedury administracyjne związane z założeniem działalności gospodarczej (43 proc.) oraz barierę popytową wynikającą z trudności w pozyskaniu klientów (44 proc.). Tylko co trzeci przedsiębiorca wskazywał, że barierą utrudniającą rozpoczęcie biznesu jest znalezienie odpowiedniego lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Reklama

Z raportu wynika, że 70 proc. badanych przedsiębiorców powyżej 50 lat jest bardzo zadowolonych z założenia własnej firmy, a tyle samo wskazuje, że praca na swoim daje większe możliwości rozwoju. Z kolei 76 proc. uważa, że własny biznes daje większą satysfakcję niż praca na etacie. 71 proc. badanych uznało, że praca we własnej firmie sprzyja większej aktywności zawodowej, a 73 proc. docenia, że własny biznes pozwala pracować również po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Eksperci PIE napisali, że przedsiębiorcy 50+ przywiązują dużą wagę i staranność do zarządzania firmą, dbając zarówno o rozwój przedsiębiorstwa, jak i własny. Blisko 80 proc. przedsiębiorców stale uczy się nowych umiejętności i zdobywa wiedzę, a trzy czwarte badanych stara się, aby ich firma stale się rozwijała. "Przedsiębiorcy dokonując wyboru branży częściej kierują się analizą szans odniesienia sukcesu na rynku, a zdecydowanie rzadziej - przypadkiem" – podsumowała PIE Anna Szymańska z PIE.