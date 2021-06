Reklama

Piotr Szybiak pozostanie pracownikiem Allegro do 30 września 2021 r. Po tej dacie przez okres 12 miesięcy pozostanie on - w niepełnym wymiarze godzin - do dyspozycji prezesa Allegro Francois Nuytsa oraz swojego następcy Mittu Sridhary. Będzie wspierać ich w miarę potrzeb, co pozwoli zapewnić płynne przekazanie obowiązków, podano.

"W swojej rezygnacji Piotr Szybiak podkreślił, że jest związany z Allegro od początku swojej drogi zawodowej, przechodząc ścieżkę kariery od stanowiska dewelopera do funkcji dyrektora ds. technologii (CTO) oraz członka zarządu. Dziś, po zakończonej sukcesem pierwszej ofercie publicznej Spółki, Piotr Szybiak uznał, że spełnił swoją misję w Allegro.pl i nadchodząca dwudziesta rocznica rozpoczęcia jego pracy to odpowiedni moment na ustąpienie ze stanowiska i podjęcie nowych wyzwań zawodowych" - czytamy w komunikacie.

Mittu Sridhara ma ponad 20 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierowniczych. Przed dołączeniem do Allegro.pl Mittu Sridhara zajmował m.in. stanowiska dyrektora ds. informacji, dyrektora ds. technologii i dyrektora ds. produktu (CIO/CTO/CPO) w Careem (przejętej przez Uber spółce świadczącej usługi z zakresu zamawiania przejazdów, usług płatniczych, dostaw produktów spożywczych oraz oferującej klientom współdzielenie przejazdów), Hepsiburada.com (tureckiej spółce świadczącej usługi z zakresu internetowej sprzedaży detalicznej oraz dostawy ostatniej mili i operatorze internetowej platformy handlowej oraz platformy do dokonywania płatności elektronicznych), Grupie TUI (biurze podróży prowadzącym działalność w ponad 180 krajach na świecie), Landbrokes plc (spółce z sektora gier losowych) oraz Sabre Inc. (światowym liderze w zakresie rozwiązań technologicznych dla branży turystycznej).

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)