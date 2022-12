Walter w przeszłości był prezesem TVN oraz współzałożycielem i współwłaścicielem grupy ITI, do której należał TVN.

Reklama

"Nie żyje Mariusz Walter, wielka postać polskich mediów. Wprowadzał nowatorskie pomysły. Tworzył nową jakość w mediach. Wielka strata. Rodzinie składam wyrazy współczucia" – napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Reklama

Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 r. we Lwowie. Jego ojciec był sędzią, został podczas okupacji rozstrzelany na dziedzińcu siedziby NKWD w Kijowie. Mariusz z matką osiedli po wojnie na Śląsku. Walter studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. Właśnie tam zaczął pracę w studenckim radiowęźle. Z biegiem lat doświadczenie zawodowe zbierał w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w TVP w stolicy.

W latach 70. był jednym ze znanych dziennikarzy i producentów telewizyjnych. Współtwórca m.in. "Studia 2" i "Turnieju Miast". Jego film "Pierwszy. Szósty" uhonorowano w 1971 r. nagrodą Miasta Wenecji na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym. Realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. W latach 1967-1983 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Roboczej.

"Mówi pan o zapisaniu się do partii? Miałem świadomość, że jeśli w tamtych czasach chcę coś zrobić w telewizji, ja nuworysz, technik budowlany, magister inżynier budownictwa. Z dość kiepskim pochodzeniem. Jeśli chcę robić to, o czym marzyłem, to muszę się uzbroić na Placu Powstańców. Uzbroić to znaczy mieć swój zespół, swój pokój, po prostu być w środku. Poprosił mnie kiedyś na rozmowę Ignacy Waniewicz (po wyrzuceniu go z Polski w 1968 r. został prezesem telewizji kanadyjskiej) i mówi: +Widzę pana jako zdolnego, młodego człowieka itd. Ale musi mieć pan świadomość, że ani ja panu nie będę mógł pomóc, ani pan sam sobie nie pomoże, jeśli pan się nie zakotwiczy w partii+" - wspominał w 2021 r. w wywiadzie dla Newsweeka.

W Telewizji Polskiej pracował do stanu wojennego, odszedł w 1982 r. Przez pewien czas wykładał na Uniwersytecie Śląskim. "Rok później poznał Jana Wejcherta - biznesmena, z którym stworzył kilkanaście telewizji z TVN na czele, a także (...) TVN24. Walter i Wejchert handlowali różnymi rzeczami - od produktów spożywczych począwszy" - czytamy w jego sylwetce na stronie TVN24.

W tym samym czasie w Mariuszu Walterze kiełkowała idea powołania do życia komercyjnej stacji telewizyjnej, która byłaby konkurencją dla TVP. Pierwsze próby uzyskania koncesji skończyły się porażką. Udało się jednak odkupić regionalną krakowską stację Wisła. Przez kolejne długie miesiące szkolono ludzi, pracowano nad formułą stacji. W 1997 r. TVN dostaje w końcu koncesję na program ponadregionalny i 13 października 1997 r. o godz. 19.00 po raz pierwszy widzowie w całym kraju obejrzeli wydanie programu "Fakty" w nowej telewizji TVN. Pod rządami Mariusza Waltera Grupa ITI stała się prawdziwym imperium medialnym, które przyniosło mu fortunę.

W 2004 r. tygodnik "Wprost" umieścił Mariusza Waltera na liście 100 najbogatszych Polaków na 34. miejscu z majątkiem ocenianym na 450 mln zł. W kolejnych latach wielkość jego majątku – jak również pozycja w zestawieniu – zmieniały się.

Do 2001 r. Walter był prezesem TVN, w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do 2012 r., do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer.

Był fanem piłki nożnej, zasiadał m.in. we władzach Legii Warszawa. W 2001 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Rok później wyróżniony statuetką "Gwiazda Telewizji Polskiej" wręczoną z okazji 50-lecia TVP "za nowatorskie programy telewizyjne, stworzenie nowej jakości w rozrywce i publicystyce telewizyjnej".

Mariusz Walter zmarł we wtorek w wieku 85 lat.(PAP)

TVN Warner Bros. Discovery: Dziennikarstwo było jego wielkim powołaniem

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci Mariusza Waltera. Odszedł człowiek niezwykły, który współtworzył wolne i niezależne media w Polsce. Był wizjonerem, założycielem TVN i uczynił z niej najlepszą telewizję w tej części Europy - napisała w informacji prasowej Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN w imieniu zespołu zarządzającego i pracowników TVN Warner Bros. Discovery.

Dziennikarstwo było jego wielkim powołaniem. Był też reżyserem i przedsiębiorcą. Funkcję Prezesa TVN – największej polskiej telewizji komercyjnej, pełnił w latach 1997-2001. W 2001 roku doprowadził do powstania TVN24, pierwszej polskiej telewizyjnej stacji informacyjnej nadającej przez całą dobę. Wytyczył kierunek rozwoju Grupy TVN na wiele lat, do czasu jej przejęcia przez amerykańskich właścicieli w 2014 roku.

Patronował karierom wielu artystów, gwiazd i osobowości telewizyjnych. Dowodzenie stacją i koncernem medialnym przynosiło mu ogromną dumę i satysfakcję, a jego wybitne zasługi na polu działalności telewizyjnej, kultury, życia publicznego i gospodarki były doceniane. W 2001 roku został odznaczony kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Wspominamy go i żegnamy z wdzięcznością za dzieło jego życia – firmę, która stanowi dziś integralną część jednego z największych globalnych koncernów medialnych, jest znana, wspierana i podziwiana na całym świecie.

Pragniemy również złożyć najszczersze kondolencje Żonie Mariusza Waltera, Pani Bożenie Walter, Dzieciom – Sandrze i Piotrowi oraz ich Rodzinom. Łączymy się w żalu i bólu z jego Bliskimi i Przyjaciółmi.