Człowiek Trumpa zrobi biznes w Rosji. Dadzą mu zarobić grube miliony

Rosjanie puszczają oko do Donalda Trumpa oraz jego ludzi i wprost sugerują, że są w stanie pozwolić zarobić im niemałe pieniądze. Walka toczyć może się o miliony dolarów, a aby otworzyć im furtkę do tego złotego biznesu, wystarczy że zmienią podejście do ukraińskiej wojny. - Ten proces już się rozpoczął – powiedziała Jekaterina Mizulina, szefowa rosyjskiej Ligi Bezpiecznego Internetu.