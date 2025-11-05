Limit wieku dla użytkowników platform społecznościowych

Reddit i australijska platforma streamingowa Kick.com, która konkuruje z Twitchem, dołączyły tym samym do serwisów: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X i YouTube. Firmy technologiczne, które nie wdrożą skutecznie przepisów, mogą zostać ukarane grzywną wysokości, w przeliczeniu, do 28 mln euro.

Komisarka eSafety - organu do spraw bezpieczeństwa w internecie - Julie Inman Grant powiedziała, że wyższy limit wieku dla młodych ludzi korzystających z serwisów społecznościowych daje im „cenny czas” na rozwój bez „potężnych, niewidzialnych sił, nieprzejrzystych algorytmów i niekończącego się scrollowania”. Dodała, że lista platform objętych ograniczeniem jest „dynamiczna i będzie się zmieniać”.

Serwisy, które od grudnia nie będą podlegać nowym ograniczeniom wiekowym, to komunikatory, poczta elektroniczna, połączenia głosowe i wideo, gry online oraz oferty edukacyjne. Oznacza to, że zakaz nie obejmuje m.in. Robloxa, WhatsAppa i Messengera.

Australia to pierwszy kraj na świecie z takimi ograniczeniami

Australia jest pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ograniczenie wiekowe dla użytkowników platform społecznościowych. Obowiązuje ono od 10 października, a stosowne przepisy przyjęto jeszcze w ubiegłym roku. Od grudnia podobne regulacje w odniesieniu do osób do 15. roku życia zaczną obowiązywać w Grecji, a w Danii trwają prace nad wprowadzeniem tego rodzaju przepisów.