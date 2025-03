Facebook, Instagram i Tik Tok. Media społecznościowe to codzienność przedsiębiorców

Media społecznościowe, w tym Facebook, Instagram czy Tik Tok są obecnie powszechnie wykorzystywane w prowadzeniu działalności mniejszych i większych przedsiębiorców. Niestety, rozliczenia z niby bywają dla mnie doświadczonych użytkowników skomplikowane i nie zawsze mają oni świadomość tego, jak postępować, by nie narazić się na negatywne konsekwencje, w tym odpowiedzialność karnoskarbową.

Jednym z obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi, który obciąża osoby korzystające z możliwości reklamowania się za pośrednictwem mediów społecznościowych jest obowiązek złożenia do 31 marca deklaracji IFT-2R. Wielu przedsiębiorców może zakładać, że to żaden problem – zazwyczaj korzystają oni w swej działalności z usług biura rachunkowego, a więc to ono w ich przekonaniu powinno dopełnić obowiązków w tym zakresie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że bardzo często biura rachunkowe wyłączają złożenie tej deklaracji z zakresu usług objętych zawartą z nimi umową. Oznacza to, że każdy, kto w trakcie 2024 roku reklamował się za pośrednictwem mediów społecznościowych, powinien co najmniej upewnić się, czy informacja IFT-2R została w jego imieniu złożona.

Formularz IFT-2R trzeba złożyć do urzędu skarbowego do końca marca

Obowiązek złożenia go mają korzystające z możliwości zamieszczenia w mediach społecznościowych reklam: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, płatnicy, którzy, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź na podstawie zwolnienia wynikającego z ustawy, nie są zobowiązani do pobierania podatku. W formularzu należy wykazać m.in.: przychód kontrahenta w kwocie brutto, stawkę podatku, kwotę podatku pobranego od przychodu.

Z czego wynika potrzeba złożenia przedmiotowej informacji? Dotyczy ona wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku reklam w mediach społecznościowych, kupujący usługę przedsiębiorca pełni rolę płatnika. Oznacza to, że z wypłacanego kontrahentowi wynagrodzenia powinien pobrać 20 proc. podatku u źródła i wpłacić go na konto urzędu skarbowego. W praktyce przedsiębiorcy najczęściej dokonują zapłaty podatku z własnych środków (nie pomniejszają należności dla kontrahenta, która jest w tym wypadku kwotą netto), a kwota ta powiększa przychód, który należy wykazać w informacji IFT-2R

Formularz IFT-2R składa się w urzędzie właściwym dla opodatkowania podmiotów zagranicznych, w terminie do 31 marca roku następującego po roku podatkowym, a także przekazuje się go kontrahentowi. Co grozi przedsiębiorcy, który nie dopełni obowiązków? Poniesie on odpowiedzialność karno-skarbową na ogólnych zasadach. Trzeba pamiętać, że płatnik, który nie wywiąże się z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Organ podatkowy może więc po przeprowadzeniu postępowania podatkowego wydać decyzję o jego odpowiedzialności podatkowej.