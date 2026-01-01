Jak wskazano w raporcie opisującym badanie, kolejne czynniki decydujące przy wyborze serwisów streamingowych to dostępność i wygoda – taką opcję wskazało 38,7 proc. ankietowanych, oraz jakość produkcji – 38,6 proc. Ponadto 25,2 proc. stwierdziło, że liczy się dla nich popularność materiałów dostępnych na platformie lub rekomendacje znajomych, 22,6 proc. zwraca uwagę na ekskluzywność oferty, a 19,6 proc. na typ dostępnych treści.

Reklama

Polacy dokonują pragmatycznych wyborów

„Wyniki mogą sugerować, że polscy użytkownicy dokonują pragmatycznych wyborów, kierując się ceną, trafnością treści i wygodą, a nie emocjonalnym przywiązaniem do jednej marki. Wybierając oglądany content, użytkownicy koncentrują się przede wszystkim na wymiernych korzyściach i codziennej użyteczności” - oceniono w publikacji.

Czterech na pięciu Polaków korzysta z płatnych usług

Dodano, że - jak wynika z badania - 80,4 proc. Polaków używa streamingu i płatnych usług. 52,1 proc. z nich robi to regularnie, a 28,3 proc. czasami. Nie robi tego pozostałe 19,6 proc. ankietowanych. Zwrócono również uwagę, że 8,8 proc. badanych rozważa korzystanie z tego typu serwisów, a 10,8 proc. nie jest zainteresowane takimi rozwiązaniami.

Badanie MEGOGO i SW Research zostało zrealizowane w dniach 29 sierpnia - 8 września 2025 r. metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Miało na celu zbadanie nawyków użytkowników w zakresie oglądania treści wideo. W ramach badania przeprowadzono 1060 ankiet z Polkami i Polakami w wieku 18-65 lat.