Pobyt w sanatorium. Kiedy zapłacisz, a kiedy będziesz mieć za darmo?

W przypadku wyjazdów do sanatorium refundowanych przez NFZ, pobyt jest bezpłatny dla pacjenta. Natomiast w prywatnych ośrodkach ceny mogą się znacznie różnić. Oto aktualne dane na rok 2025, aby przybliżyć, jakich kosztów można się spodziewać w obu przypadkach.

Koszty i zasady pobytu w sanatoriach: NFZ, ZUS i prywatne opcje

Pobyt w sanatorium w Polsce może być finansowany przez NFZ, ZUS lub opłacany prywatnie. Każda z tych opcji wiąże się z innymi warunkami i kosztami.

Sanatorium na NFZ: zasady i opłaty

Aby skorzystać z sanatorium w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), niezbędne jest elektroniczne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które rozpatruje wojewódzki oddział NFZ. Choć pobyt na NFZ jest w dużej mierze refundowany, kuracjusze muszą pokryć część kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Wysokość tych opłat zależy od standardu pokoju oraz sezonu. Wysoki sezon trwa od 1 maja do 30 września.

Dzienne koszty pobytu w sanatorium na NFZ w 2025 roku, naliczane za osobę, różnią się w zależności od standardu pokoju i sezonu. W wysokim sezonie, trwającym od 1 maja do 30 września, ceny są wyższe. Za pokój jednoosobowy z łazienką zapłacimy 40,9 zł dziennie, natomiast poza sezonem cena spada do 32,6 zł. Pokój jednoosobowy w studiu kosztuje 37,4 zł (26,1 zł poza sezonem), a pokój jednoosobowy bez łazienki to wydatek rzędu 33,2 zł (24,9 zł poza sezonem). Jeśli chodzi o pokoje dwuosobowe, te z łazienką kosztują 27,3 zł dziennie w wysokim sezonie i 19,5 zł poza nim. Pokój dwuosobowy w studiu to 24,9 zł (16,5 zł poza sezonem), a bez łazienki 19,5 zł (14,2 zł poza sezonem). Najtańszą opcją są pokoje wieloosobowe. Za pokój wieloosobowy z łazienką zapłacimy 14,8 zł (12,5 zł poza sezonem), w studiu 13,6 zł (11,9 zł poza sezonem), a bez łazienki 11,9 zł (10,6 zł poza sezonem). Standardowy pobyt w sanatorium na NFZ trwa 21 dni, co jest optymalnym czasem na pełen cykl rehabilitacji.

Należy pamiętać, że NFZ nie pokrywa wszystkich wydatków. Kuracjusz musi liczyć się z następującymi dodatkowymi opłatami:

Dojazd i powrót do sanatorium.

Niektóre usługi i zabiegi, które nie są bezpośrednio związane z główną chorobą (np. niektóre masaże).

Opłata klimatyczna w uzdrowisku.

Dodatkowe opłaty za udogodnienia w ośrodku, takie jak telewizor czy dostęp do Wi-Fi.

Koszty związane z pobytem opiekuna.

Osoby uprawnione do darmowego pobytu na NFZ to: dzieci do 18. roku życia (lub do 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki), osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, inwalidzi wojskowi i wojenni, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby pracujące z azbestem.

Sanatorium z ZUS: Prewencja Rentowa

Alternatywną opcją jest skierowanie do sanatorium przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w ramach programu prewencji rentowej. Głównym celem takiej rehabilitacji jest umożliwienie pacjentowi powrotu na rynek pracy. Warunki i zakres świadczeń ZUS:

Pobyt w ośrodku trwa 24 dni.

ZUS pokrywa wszystkie koszty pobytu, w tym zakwaterowanie, wyżywienie, leczenie i zabiegi.

ZUS refunduje również koszty dojazdu i powrotu, pod warunkiem, że jest to najtańszy środek komunikacji publicznej.

Aby skorzystać z tej formy wsparcia, należy spełnić kilka warunków:

Być osobą ubezpieczoną w ZUS.

Pobierać zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Rehabilitacja musi dawać realną szansę na powrót do aktywności zawodowej.

Prywatne sanatoria: koszty i elastyczność

Pobyt w prywatnym sanatorium wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami, ale oferuje większą elastyczność. Charakterystyka i koszty prywatnego pobytu:

Brak wymogu skierowania.

Możliwość wyboru czasu, miejsca i zakresu usług/zabiegów.

Dostępność krótszych pobytów (np. tygodniowych lub dwutygodniowych), bez konieczności trzymania się 3-tygodniowego cyklu.

Ceny za dobę dla jednej osoby wahają się od 150 zł do nawet 500 zł, w zależności od ośrodka, pakietu usług i standardu.

Do kosztów należy doliczyć opłaty klimatyczne oraz dodatkowe, np. za parking czy lodówkę.

Ceny mogą być niższe poza sezonem.

Prywatne sanatoria oferują swobodę w planowaniu rehabilitacji, ale są znacząco droższe – koszt doby może być ponad trzykrotnie wyższy niż w najdroższej opcji na NFZ.