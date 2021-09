Reklama

"Trzeci kwartał roku jest dla nas zazwyczaj najsłabszy, z uwagi na sezonowość w segmentach agro i pianki. Tak będzie też w tym roku, dlatego przestrzegałbym przed prostym mnożeniem wyniku za pierwsze półrocze przez dwa, tym bardziej, że nie powtórzy się również sprzedaż uprawnień do emisji CO2 z I kwartału, która przyniosła ok. 50 mln zł" - powiedział Romanowski podczas telekonferencji.

Według niego, w tym kontekście podtrzymanie prognozy znormalizowanego wyniku EBITDA w całym 2021 roku na poziomie 700-735 mln zł jest zadaniem ambitnym, mimo że po pierwszym półroczu grupa zrealizowała już 56-58% tego planu.

"Realizacja tej prognozy będzie oznaczała wzrost znormalizowanej EBITDA o około 25% względem poprzedniego roku" - dodał.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)