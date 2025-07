Koniec dyskryminacji – domowe hospicjum też się liczy

Jeszcze do niedawna pacjenci objęci opieką hospicjum domowego lub opieki paliatywnej byli wykluczeni z możliwości uzyskania dopłat do prądu. I to mimo że ich potrzeby – w tym związane z intensywnym użytkowaniem koncentratorów tlenu i respiratorów – były równie realne. Lekarze i eksperci, alarmowali o nierównym traktowaniu i potrzebie zmian. PFRON wysłuchał tych głosów i wprowadził korekty. Od lipca również te osoby mogą składać wnioski o wsparcie!

Dopłata wstecz od PFRON – zyskaj nawet 600 zł za wcześniejsze miesiące

Jedną z największych zalet nowego rozwiązania jest możliwość uzyskania refundacji za energię elektryczną wstecz – nawet za 6 miesięcy. Jeśli złożysz wniosek do 30 lipca, możesz otrzymać pieniądze za okres od stycznia do czerwca 2025 r.. Wniosek złożony później obejmie krótszy czas – np. od lutego, jeśli złożysz dokumenty 31 lipca. Minimalny okres, za jaki można otrzymać dopłatę, to 3 miesiące, maksymalny – 6. Każdy miesiąc to 100 zł, które trafią bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy.

Kto może złożyć wniosek? Nie tylko sam pacjent

Z programu mogą skorzystać:

osoby pełnoletnie z orzeczeniem o niepełnosprawności,

dzieci i młodzież do 16. roku życia z odpowiednim orzeczeniem (wniosek składa rodzic lub opiekun),

opiekunowie osób dorosłych nieposiadających zdolności do czynności prawnych,

pełnomocnicy (na podstawie pisemnego upoważnienia lub pełnomocnictwa notarialnego).

Wniosek składa się przez internetowy system SOW (sow.pfron.org.pl). Znajdziesz tam instrukcje, pomoc kontekstową, a także możliwość ponownego wykorzystania danych przy kolejnych wnioskach.

Nie musisz być płatnikiem rachunku za prąd – ważne, że korzystasz z urządzenia

To duże ułatwienie. Nie trzeba zbierać rachunków ani być formalnym płatnikiem faktur – wystarczy zaświadczenie o korzystaniu z koncentratora tlenu lub respiratora. To może być dokument od lekarza specjalisty, pielęgniarki albo fizjoterapeuty, a także od placówki medycznej realizującej świadczenie. Zaświadczenie musi być podpisane i opieczętowane – może być złożone również w formie elektronicznej.

Wniosek musi zawierać także:

numer PESEL i numer konta bankowego,

zaświadczenie o korzystaniu z urządzenia,

orzeczenie o niepełnosprawności,

kliknięte oświadczenia w systemie SOW (m.in. o fakcie korzystania z urządzenia i zgodności danych z rzeczywistością).

Dlaczego to takie ważne? Opieka domowa to przyszłość systemu zdrowia

Według ekspertów, wspieranie pacjentów leczonych w domu to realna oszczędność dla systemu ochrony zdrowia. Koszty pobytu w szpitalach są znacznie wyższe, a opieka domowa pozwala chorym na zachowanie godności i komfortu życia. Dlatego wsparcie finansowe – nawet w pozornie „niewielkiej” kwocie – jest krokiem w dobrą stronę i realnym wsparciem dla rodzin walczących z ciężkimi chorobami.

Podsumowanie:

Kto może dostać 100 zł miesięcznie:

osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci i dorośli)

użytkownicy respiratorów lub koncentratorów tlenu w domu

osoby pod opieką: hospicjum domowego; opieki paliatywnej; pielęgniarskiej opieki długoterminowej; domowego leczenia tlenem

pacjenci z zaleceniem lekarza specjalisty

użytkownicy sprzętu wypożyczonego lub zakupionego z własnych środków

Wniosek złożysz do 31 grudnia 2025 r. przez system SOW. Nie zwlekaj – im szybciej złożysz wniosek, tym większa szansa na refundację za pełne 6 miesięcy. Warto zawalczyć o swoje prawa i wsparcie, które się choremu przecież należy.

Źródło:

komunikat "Dodatek do energii elektrycznej dla nowych użytkowników koncentratora tlenu lub respiratora" opubl. 3 lipca na https://bip.pfron.org.pl/