W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 0,4 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 8,8 proc., podano w komunikacie.

GUS: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 17,7 proc. r: r we wrześniu

Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 17,7 proc. r/r we wrześniu 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 10,5 proc. podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz wzrosły we wrześniu o 10,8 proc. r/r i wzrosły o 13,4 proc. w ujęciu miesięcznym.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

GUS: Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 9,3 proc. r: r we wrześniu

Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 9,3 proc. r/r i wyniosła 13,92 TWh we wrześniu 2021 r. (w ujęciu miesięcznym spadła o 4 proc.), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W okresie styczeń-wrzesień br. odnotowano wzrost o 12,9 proc. r/r do 128,89 TWh, podał Urząd.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały wcześniej, że produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 18,83 proc. r/r do 14,78 TWh we wrześniu. W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. odnotowano wzrost produkcji o 14,23 proc. r/r do 126,33 TWh.

GUS: Produkcja cementu wzrosła o 9,6 proc. r: r we wrześniu

Produkcja cementu wzrosła o 9,6 proc. r/r do 1,87 mln ton we wrześniu 2021 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 2,9 proc..

W okresie styczeń-wrzzesień 2021 r. odnotowano wzrost produkcji cementu o 1,6% proc. r/r do 14,41 mln ton.

GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 51,5 proc. r: r we wrześniu

Produkcja samochodów osobowych wyniosła 15,1 tys. sztuk we wrześniu 2021 r., tj. o 51,5 proc. mniej r/r i wzrosła o 57,1 proc. m/m, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). W okresie styczeń - wrzesień br. odnotowano spadek o 11,8 proc. do 176 tys. aut.

GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 11 056 sztuk we wrześniu 2021 r. i spadła o 22,7 proc.r/r. W okresie styczeń - wrzesień br. odnotowano wzrost o 0,1 proc. r/r do 121 342 sztuk.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce we wrześniu br. spadła o 47,1 proc.r/r do 266 sztuk. W okresie styczeń - wrzesień br. odnotowano spadek o 18,3 proc. r/r do 3 487 sztuk.

GUS: produkcja nawozów azotowych we wrześniu wzrosła o 3,2 proc. rdr

Produkcja nawozów azotowych we wrześniu wzrosła o 3,2 proc. rdr i wyniosła 164 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja ta spadła o 5,5 proc. W okresie styczeń-wrzesień produkcja tych nawozów wzrosła o 0,9 proc. do 1.548 tys. ton.

Produkcja nawozów fosforowych we wrześniu spadła rdr o 2,9 proc. i wyniosła 36,0 tys. ton. Mdm produkcja ta spadła o 26,9 proc.

W okresie styczeń-wrzesień produkcja tych nawozów wzrosła o 5,5 proc. do 347 tys. ton.