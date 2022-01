Produkcja węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,57 mln ton w IV kw. 2021 r., co oznacza wzrost o ok. 7 proc. kw/kw oraz spadek o ok. 5,2 proc. r/r.

Reklama

"Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,75 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2021 r. o ok. 1,5 proc., a w stosunku do IV kw. 2020 r. niższa o ok. 2,2 proc.; produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,82 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2021 r. o ok. 30,8 proc., a w stosunku do IV kw. 2020 r. niższa o ok. 14,1 proc." - czytamy w komunikacie.

Reklama

Produkcja koksu ogółem w IV 2021 r. wyniosła 0,89 mln ton i była niższa w porównaniu do III kw. 2021 r. o ok. 3,5 proc., a w stosunku do IV kw. 2020 r. odnotowała spadek o ok. 3,8 proc., podano także.

Spółka podała także, że sprzedaż węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła ok. 3,8 mln ton w IV kw. 2021 r. i była wyższa o ok. 7,4 proc. kw/kw i niższa o ok. 4,9 proc. r/r.

"Sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,77 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2021 r. o ok. 0,1 proc., a w porównaniu do IV kw. 2020 r. niższa o ok. 8,6 proc.; w tym: sprzedaż wewnętrzna wyniosła ok. 1,14 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2021 r. o ok. 3 proc., a w porównaniu do IV kw. 2020 r. niższa o ok. 8,6 proc.; sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 1,03 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2021 r. o ok. 33,4 proc., a w porównaniu do IV kw. 2020 r. wyższa o ok. 6,8 proc." - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż koksu ogółem w IV kw. 2021 r. wyniosła 0,88 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2021 r. o ok. 3,9%, a w stosunku do IV kw. 2020 r. niższa o ok. 7,3%, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w UnIII Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)