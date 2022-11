Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 259,55 mln zł wobec 72,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 298,21 mln zł wobec 102,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1402,14 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 889,66 mln zł rok wcześniej.

"Trzeci kwartał 2022 roku był kolejnym mocnym kwartałem, ze sprzedażą na historycznie najwyższym poziomie i stabilnymi wynikami. Przychody Arctic Paper wzrosły o 58% w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku, do 1 402,1 mln zł (889,7 mln zł). Wynik EBITDA został potrojony, do 298,2 mln zł (102,1 mln zł). Podobnie jak w drugim kwartale, do dobrych wyników przyczyniły się zarówno segment celulozy, jak i papieru" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż segmentu papieru wzrosła o 62%, do 1 042,1 mln zł (645 mln zł) przy EBITDA na poziomie 205,7 mln zł (46,3 mln zł).

"Nasza marża pozostała na wysokim poziomie, ale wpłynęły na nią wyższe koszty surowców, energii i transportu. W związku z tym, po zakończeniu okresu, wprowadziliśmy kolejną podwyżkę cen. Wszystkie trzy papiernie nadal pracowały na bardzo wysokim poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych, osiągającym w tym okresie 96%, po drobnych przestojach remontowych. Sprzedaż za ten okres wyniosła

168 000 ton (169 000 ton) i nadal skutecznie zarządzaliśmy asortymentem w celu optymalizacji wartości produkcji" - dodał prezes.

W segmencie celulozy - Rottneros - przychody za III kwartał wzrosły o 41%, do 806 mln SEK (570 mln SEK) przy wyniku EBITDA na poziomie 233 mln SEK (130 mln SEK). Produkcja w tym okresie wzrosła do 96 000 ton (92 000 ton). Rottneros zdecydował o zaprzestaniu produkcji jednego z gatunków celulozy mechanicznej - celulozy drzewnej. Koszt zamknięcia linii ma wynieść 60 mln SEK. Jednocześnie Rottneros planuje zainwestować 160-200 mln SEK w celu znacznego zwiększenia mocy i produkcji na linii CTMP (celulozy chemotermomechanicznej), podano również.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 558,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 84,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3809,18 mln zł w porównaniu z 2459,03 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowana EBITDA wyniosła 833,99 mln zł wobec 258,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 166,38 mln zł wobec 26,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)