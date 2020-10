Powstanie Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt

Zostanie powołana, osobną ustawą, jeśli trzeba będzie, bardzo szybko, Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt - poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślał, że wśród priorytetów rządu w zakresie ochrony zwierząt jest rozwój wsi i rolnictwa, podnoszenie standardów chowu zwierząt, ale i ochrona zwierząt przed zbędnym cierpieniem.

Morawiecki zaznaczył, że do ustawy o ochronie zwierząt zostanie wprowadzonych kilka poprawek.

"Po pierwsze proponujemy zmiany w ustawie o ochronie zwierząt - zostanie przede wszystkim powołana, osobną ustawą, jeśli trzeba będzie, bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie, Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt" - poinformował premier.

"To dla wielu osób była kość niezgody - to właśnie nowa Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt będzie miała jako jedyna prawo do weryfikowania sposobu chowu, hodowli zwierząt, traktowania zwierząt" - dodał szef rządu.(PAP)

Przepisy noweli ustawy o ochronie zwierząt mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Zaproponujemy wydłużenie vacatio legis dla nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt do 1 stycznia 2022 roku; chcemy to zrobić, aby rolnicy i hodowcy mogli lepiej przygotować się do zmian - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier mówił na konferencji prasowej, że zaproponowane zostanie wydłużenie vacatio legis, czyli terminu wejście w życie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt do 1 stycznia 2022 roku.

"Takie vacatio legis zaproponujemy i chcemy to uczynić, aby producenci, przedsiębiorcy rolni, hodowcy - zarówno zwierząt futerkowych jak i w związku z ubojem rytualnym - mogli się lepiej przygotować. Tu vacatio legis będzie wydłużone względem pierwotnie proponowanego" - powiedział premier.

Nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt pracują obecnie senackie komisje.

Ubój rytualny drobiu

Zaproponujemy, aby przepisy dotyczące uboju rytualnego drobiu pozostały w takim kształcie, jak do tej pory - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą.

Na konferencji prasowej poświęconej zmianom w ustawie o ochronie zwierząt premier powiedział, że "przepisy dotyczące uboju drobiu pozostaną w taki kształcie, jak do tej pory".

Jak powiedział cała tzw. piątka dla zwierząt "jest krokiem cywilizacyjnym" w właściwym i "nieuchronnym" kierunku. "Widzimy, że coraz więcej klientów z krajów, do których trafia polski eksport pyta, w jak sposób zwierzęta są traktowane, w jaki sposób dochodzi do uboju" - powiedział Morawiecki.

Zapowiedział też, że będą "odszkodowania dla rolników i hodowców, którzy nie zdołają przestawić się na inny rodzaj produkcji, w szczególności dotyczy to hodowców zwierząt futerkowych". "Będziemy od stycznia 2022 roku wypracowywać odpowiednie mechanizm, również odszkodowawczy tak, żeby można było uwzględnić jakie korzyści i zyski płynęły z poszczególnych rodzajów hodowli" - powiedział premier.

Premier: Humanitarne traktowanie zwierząt nie jest ideologią lewicową, ani prawicową, to zmiana cywilizacyjna

Humanitarne traktowanie zwierząt, to nie jest ideologia ani lewicowa, ani prawicowa; to jest zmiana, która jest zmianą cywilizacyjną - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier został zapytany w poniedziałek na konferencji prasowej o list byłego ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego do senatorów PiS, w którym Ardanowski ocienił, że ustawa o ochronie zwierząt tzw. piątka dla zwierząt, jest "mizdrzeniem się do lewackich środowisk". Jednocześnie Ardanowski przestrzegał w liście, że przyjęcie tej ustawy doprowadzi do przegrania kolejnych wyborów przez Zjednoczoną Prawicę.

Mateusz Morawiecki odpowiadając na te zarzuty podkreślił, że w wielu krajach UE ubój rytualny jest "całkowicie zakazany". Stwierdził też, że choć jest on dopuszczalny w przypadku niektórych wspólnot religijnych "de facto nie ma miejsca". Jako takie kraje wymienił Niemcy i Szwecję.

"Humanitarne traktowanie zwierząt, to nie jest ideologia ani lewicowa, ani prawicowa. To jest po prostu pewna zmiana, która jest zmianą cywilizacyjną i jednocześnie jest zmianą, która dobrze o nas świadczy, o polskim społeczeństwie, że pochylamy się nad cierpieniem - jak to w tradycji św. Franciszka mówimy w Europie - +braci mniejszych+. Oczywiście, panujemy nad światem, panujemy nad zwierzętami, ale to nie znaczy, że niehumanitarne ich traktowanie, w tym ubój w warunkach dużego ich cierpienia jest dopuszczalny" - podkreślił Morawiecki.

Stwierdził też, że próba zaszufladkowania tych zmian jako lewicowe lub prawicowe jest "nietrafiona". "One są po prostu ludzkie i jako takie je trzeba odczytywać" - stwierdził.