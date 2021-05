Szef rządu gościł w piątek w firmie Greengrow sp. z o.o. w Wikrowie k. Elbląga, zajmującej się produkcją warzyw. Jak ocenił podczas tej wizyty, polskie rolnictwo jest nowoczesne, na wysokim poziomie i odnosi sukcesy eksportowe. Zapowiedział, że Polski Ład proponuje rolnikom i polskiej wsi liczne i istotne działania, które mają podnieść polskie rolnictwo na jeszcze wyższy poziom.

"Bardzo dziękuję polskim rolnikom za ich trud, za wielkie starania i zapewniam, że w Polskim Ładzie dla polskiego rolnictwa, rozwoju wsi nie tylko znalazło się bardzo poczesne miejsce, ale jest to serce całego polskiego ładu" - podkreślił.

Zaznaczył, że program rolny, który jest częścią Polskiego Ładu, koncentruje się na kilku zasadniczych obszarach.

"Pierwszy to poprawa stanu finansowego, możliwości inwestycyjnych rolników, mieszkańców wsi. Tutaj mam na myśli zarówno wszelkiego typu inwestycje rolne, jak również inwestycje, które rozwijają wieś. Przeznaczamy na to bezprecedensową kwotę. To około 34 mld euro, co w połączeniu ze środkami krajowymi da kwotę znacząco większą niż poprzednia perspektywa" - powiedział.

Premier zadeklarował również wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych, m.in. po to, żeby powstrzymać depopulację i wyjeżdżanie młodych ludzi ze wsi.

"To jest nasze oczko w głowie. Rodzina rolnicza dba o gospodarstwo, dba o krajobraz, o uprawę roli i hodowlę. I chcemy, żeby tak było. Nie chcemy, żeby Polska pustoszała na poszczególnych obszarach" - zaznaczył.

"I dlatego będziemy wspierać rodzinne gospodarstwa rolne, również w procesie ewentualnego przekazywania gospodarstwa te uregulowania będą jak najbardziej przyjazne dla obecnych właścicieli, często osób starszych, będących przed emeryturą" - wyjaśnił.

Zapowiedział też pracę nad kodeksem rolnym. Ocenił, że jest to wielkie legislacyjne dzieło, w którym będzie wiele zapisów mających służyć polskim rolnikom i hodowcom. Jak dodał, po to, żeby polskie rolnictwo było nie tylko kołem zamachowym eksportu i całej polskiej gospodarki, ale żeby zabezpieczało dalej w tak znakomity sposób jak do tej pory, jak podczas COVID-19, bezpieczeństwo żywnościowe.

Szef rządu podkreślał, że jednocześnie rolnictwo i wieś mają być stałą częścią polskiego krajobrazu, w najszerszym rozumieniu tego słowa.

"Także krajobrazu kulturowego, historycznego i pod wieloma względami odpowiadającego również na potrzeby duchowe, kulturowe Polaków" - stwierdził.

Morawiecki powiedział również, że podczas wizyty w Wikrowie rozmawiał z współwłaścicielem firmy Tadeuszem Bednarczukiem m.in. o specjalnym programie rozwoju Żuław, który ma odbudować wartość melioracji zaniedbanej w czasach III RP.

Z kolei Bednarczuk przypomniał, że praktycznie cały teren gminy - położonej na tzw. Żuławach Elbląskich - znajduje się poniżej poziomu morza. Zaznaczył jednocześnie, że tutejsze tereny depresyjne są najlepszą ziemią w Polsce do uprawy warzyw. Dlatego - jak podkreślił - tak ważne jest dobre działanie systemów melioracyjnych.

"Jesteśmy bardzo uzależnieni od melioracji, ochrony przeciwpowodziowej, ale również od przeciwsuszowej, o czym decydenci często w poprzednich dekadach zapominali" - powiedział.

Zlokalizowana w Wikrowie firma Greengrow sp. z o.o jest lokalnym liderem w produkcji warzyw na rynki europejskie. Dysponuje jedną z największych w Polsce hali przechowalni na 17 tys. ton warzyw oraz nowoczesną linią produkcyjną do mycia, sortowania i pakowania warzyw. Firma powstała w 2008 r. i zatrudnia około 50 osób.