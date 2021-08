W przeciwieństwie chociażby do ryżu, europejski klimat jest doskonale przystosowany do ich produkcji – podaje redakcja Statista. Nigdzie w Unii Europejskiej nie zbiera się więcej ziemniaków niż w Niemczech, co ilustruje poniższa infografika wykorzystująca dane Eurostatu. Polska plasuje się na drugim miejscu.

W 2020 roku w UE zebrano 55,3 miliona ton ziemniaków. Pod względem wartości produkcji największy udział miały mrożone produkty ziemniaczane (głównie frytki) o wartości 3,8 miliarda euro. Produkty przetworzone i konserwowane, głównie chipsy, były drugim najbardziej popularnym produktem, generując wartość 3,6 mld euro.