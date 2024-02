W najnowszym sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM niemal 68 proc. ankietowanych uważa, że przyczyną złej sytuacji w polskim rolnictwie jest przede wszystkim decyzja Unii Europejskiej o otwarciu rynku na produkty rolne z Ukrainy. Tym samym największy odsetek badanych wskazuje ten sam problem, który podnoszą protestujący od tygodni rolnicy, domagający się zatrzymania przewozu ukraińskiego zboża przez polską granicę.

Dalej, jeśli chodzi o wskazania respondentów, niemal ex aequo znalazło się kilka pozycji: polityka rządu PiS, skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, polityka klimatyczna UE i nieuczciwa konkurencja rolnictwa ukraińskiego (wszystkie po ok. 46-48 proc.).

Taryfa ulgowa dla obecnego rządu

Na taryfę ulgową w tej sprawie - przynajmniej na razie - może liczyć obecny rząd KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. Politykę gabinetu Donalda Tuska, jako powód obecnych protestów rolników, wskazało zaledwie 21 proc. badanych. Sam Tusk z jednej strony deklaruje chęć znalezienia rozwiązań, które miałyby zwiększyć możliwości eksportu ukraińskich zbóż do krajów głodujących, a minister rolnictwa Czesław Siekierski o unijnym Zielonym Ładzie mówi, że nakłada on na rolników “nieracjonalne i kosztowne wymogi”. Z drugiej strony Tusk mówi o potrzebie znalezienia kompromisu, który nie osłabi nadmiernie Ukrainy broniącej się przed rosyjską napaścią oraz mimo trwających protestów rolników wpisuje polskie przejścia graniczne i prowadzące do nich drogi na listę infrastruktury krytycznej, co wyklucza ich blokowanie.

Mieszkańcy wsi widzą to nieco inaczej

Nieco inaczej niż ogólne wyniki wygląda spojrzenie mieszkańców wsi. Tu poza pierwszym miejscem kolejność pozostałych wskazań jest trochę inna. Na drugim miejscu jest wojna i jej skutki, na trzecim polityka klimatyczna UE, a na kolejnym polityka PiS. W przypadku mieszkańców wsi więcej niż w ogólnych wynikach jest wskazań na rząd Donalda Tuska jako winnego protestów - 28 proc.

