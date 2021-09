Patrząc to wszystko jest perspektywy szerszej i bardziej europejskiej, to widzimy niewątpliwie jedno wyzwanie, jest to asymetria jeśli chodzi o ochronę praw konsumenta w całej Unii - mówił Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Reklama

Niewątpliwie wyzwaniem jest cały czas problem kredytów frankowych, nie tylko w Polsce ale w całym regionie. To pokazuje, że granice efektywności prawa europejskiego w zakresie ochrony praw konsumenta są właśnie testowane - dodał. - Ile razy możemy oczekiwać kolejnego orzeczenia TSUE, które doprecyzuje tą kwestię.