Kwota 2520 zł obowiązuje tylko dla 2025 r. W następnych latach będzie co roku waloryzowana. To dodatek dopełniający. Nazwijmy go "dodatkiem 1". Wszyscy już wiemy, kto go otrzyma i od kiedy.

Oburzenie osób otrzymujących rentę socjalna wywołała informacja, że dodatek "1" jest dla rencistów renty socjalnej, którzy spełniają kryterium „całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji”. W efekcie protestów rząd zapowiedział wprowadzenie w przyszłości drugiego dodatku.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń potwierdził, że rząd ma świadomość pozbawienia szeregu osób z możliwości korzystania z dodatku dopełniającego. Zadeklarował:

Grupa uprawnionych do świadczenia będzie z czasem rozszerzana m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.

WAŻNE! Portal Infor.pl ustalił, że jest możliwe, że drugi dodatek - tym razem do renty z tytułu niezdolności do pracy - będzie wypłacany od 1 stycznia 2025 r. Takie informacje dziennikarze otrzymali od Ministerstwa Rodziny i opisali w artykule: W 2025 r. 2 nowe dodatki do rent dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim orzeczeniem? MRPiPS pracuje nad zmianami

W artykule Infor.pl czytamy o zamiarach rządu: "planujemy wypłaty dodatkowych świadczeń zarówno dla osób na rencie socjalnej oraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji jak i dla osób na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji”. Więcej w artykule źródłowym na Infor.pl.

Ważne Rząd deklaruje poważną reformę rent w 2026 r. i 2027 r. Ma ona dotyczyć np. zmiany kryteriów orzekania o niepełnosprawności i niesamodzielności. W odpowiedzi na zapytanie Infor.pl, Ministerstwo potwierdziło wcześniejsze deklaracje, że - nie czekając na reformę 2026/2027 - już w 2025 r. system wsparcia pomocy dla osób niesamodzielnych, będzie zawierał osobne dodatki do: 1) renty socjalnej (znany już dodatek dopełniający 2520 zł), 2) dla osób na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (nieznana kwota, deklarowana data wejścia w życie 1 stycznia 2025 r.).

Co wiemy o pierwszym dodatku dopełniającym 2520 zł do renty socjalnej od 1 stycznia 2025 r.

1) Komisja sejmowa pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Zakłada on wypłatę dodatku dopełniającego – 2520 zł – osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Kwota dodatku ma być corocznie waloryzowana.

2) Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (dziś 4600 zł brutto).

3) Dodatek dopełniający otrzymają osoby uprawnione do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i do samodzielnej egzystencji.

4) Dodatek będzie przysługiwał w wysokości 2520 zł. Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

5) Kwota dodatku będzie waloryzowana od 1 marca (będzie w tej sprawie komunikat prezesa ZUS – dodała posłanka Lewicy.

WAŻNE! Członkowie komisji przyznali, że nie wszystkim osobom pobierającym rentę socjalną będzie przysługiwał dodatek. W Polsce jest około 300 000 osób, które pobierają rentę socjalną.