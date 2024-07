PROBLEM

Reklama

ZUS wylicza kobietom na emeryturze świadczenie emerytalne dwukrotnie. Dotyczy to jednak tylko kobiet, które ukończyły 65 lat i były członkami OFE. Takiego drugiego przeliczenia nie ma w przypadku kobiet, które nie były członkami OFE, tylko odprowadzały składki do ZUS. Im nie przysługuje prawo do ponownego przeliczenia emerytury.

Pytania? Dlaczego tak jest? Czy rząd ma w planach ujednolicenie zasad ponownego przeliczania i ustalania zasad emerytury?

Reklama

Pytania zadała posłanka B. Dolniak w interpelacji poselskiej (znak: K10INT3540).

W odpowiedzi na zapytania posłanki rząd odpowiedział w tym dokumencie (format PDF do ściągnięcia)

przeliczenie emerytury pobierz plik

Poniżej streszczenie najważniejszych tez postawionych przez Ministerstwo:

MRPiPS: Dwukrotne wyliczanie świadczenia emerytalnego. Tylko dla emerytek związanych z OFE

1) (…) emerytury osób, które przystąpiły do OFE są obliczane na zasadach uwzględniających odmienność gromadzenia i pomnażania środków na etapie inwestycyjnym oraz uwzględniają gwarancje związane z dziedziczeniem środków z II filara. W związku z tym dla tej grupy ubezpieczonych zostały ustanowione okresowe emerytury kapitałowe.

2) Różnice w sposobie wypłaty emerytur dla osób, które nie przystąpiły do OFE wynikają z faktu, że ich emerytury są wypłacane w oparciu o składki, które nie podlegały podziałowi na I i II filar emerytalny, gdyż cała składka na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonych, którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego w ZUS.

3) Różnice w sposobie wypłaty emerytur dla osób, które nie przystąpiły do OFE wynikają z faktu, że ich emerytury są wypłacane w oparciu o składki, które w całości ewidencjonowane były wyłącznie na koncie w ZUS. Ustalone w powszechnym wieku emerytalnym, wynoszącym dla kobiet 60 lat, świadczenie emerytalne tych ubezpieczonych jest świadczeniem dożywotnim.

4) Inaczej jest w przypadku kobiet, które przystąpiły do OFE. Dla nich okresowa emerytura kapitałowa ustalana w powszechnym wieku emerytalnym jest świadczeniem przejściowym, stanowiącym formę tzw. programowanej wypłaty. Zgodnie z założeniami reformy emerytalnej ustalenie świadczenia dożywotniego jest możliwe dopiero w wieku 65 lat (w obowiązującym powszechnym wieku dla mężczyzn). Wtedy też przyznawane świadczenie staje się świadczeniem dożywotnim, przy zmianie zasad dziedziczenia środków zewidencjonowanych na subkoncie (wypłata gwarantowana do 3 lat, analogicznie jak w przypadku mężczyzn).

5) Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace w kierunku zmiany tych przepisów. Jednocześnie zapewniam, że w resorcie są analizowane i rozważane wszystkie postulaty zgłaszane przez świadczeniobiorców i osoby ubezpieczone, w tym również dotyczące zmiany przepisów emerytalno-rentowych. Zgłaszane uwagi są dla resortu istotną wskazówką przy podejmowaniu w przyszłości działań w kierunku doskonalenia obowiązujących rozwiązań systemu emerytalno-rentowego.

Odpowiedzi na wątpliwości posłanki udzielił z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Sebastian Gajewski, prof. Uczelni Podsekretarz Stanu.