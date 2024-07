Nowy warunek dla renty wdowiej. 55 lat i 60 lat. Nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To poważne ograniczenie.

Bez renty wdowiej, gdy mąż zmarł przed 60-ką a żona przed 55 rokiem życia

Dziś dowiedzieliśmy, że kolejne ograniczenia rządu dla renty wdowiej (w porównaniu do pierwotnego projektu) są następujące:

1) Wdowia albo wdowiec muszą osiągnąć wiek emerytalny – warunek nie jest kontrowersyjny,

2) Wdowa albo wdowiec pozostawali do śmierci małżonka we wspólności majątkowej – wyklucza to prawo do renty wdowiej w przypadku rozwodu albo małżeństw z rozdzielnością majątkową. Warunek nie jest kontrowersyjny, gdyż w Polsce normą jest wspólność majątkową. Mamy też akceptację dla zasady "rozwód kończy rozliczenia między małżonkami".

3) Wdowa (albo wdowiec) nie zawarła kolejnego małżeństwa.

4) Nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego – Warunek kontrowersyjny.

Nowy limit górnej wartości renty wdowiej - świadczenie nie dla osób majętnych

Maksymalna kwota renty wdowiej to około 5342 zł - 5343 zł. Nie wiemy jak będzie ta kwota zaokrąglana w ostatecznej wersji ustawy. Jak ją obliczono? To trzykrotność emerytury minimalnej, która wynosi dzisiaj 1780,96 zł. Limit wyniósłby dzisiaj 5342,88 zł (będzie się zmieniał co roku wraz z waloryzacjami emerytur). Przypominam, że początkowo limit ten miał wynieść 10 000 zł. Po tej zmianie renta wdowia nie jest dla rodzin, które mają wysokie świadczenia emerytalne.

Co o rencie wdowiej dowiedzieliśmy się 23 lipca 2024 r.

23 lipca 2024 r. premier D. Tusk potwierdził bliskie uchwalenie ustawy o rencie wdowiej. Jednocześnie rząd ogłosił zmiany w stosunku do deklarowanych zasad tego świadczenia. W praktyce zmniejszają jego wartość o połowę oraz wprowadzają dłuższe okresy przejściowe wypłaty zaniżonych rent.

Zmiana nr 1. Pierwsze wypłaty renty wdowiej dopiero od 1 lipca 2025 r.

Zmiana nr 2. Kwota świadczenia przez 1,5 roku (1 lipca 2025 r. - koniec 2026 r.) będzie wynosiła 15% (od podstawy).

Zmiana nr 3. Dopiero od 1 stycznia 2027 r. wdowy i wdowcy otrzymają pełną kwotę świadczenia. Ale obliczonego według wskaźnika 25% emerytury zmarłego albo renty przysługującej po nim (a nie 50% renty rodzinnej przysługującej po zmarłym).

Zmiana nr 4. w 2028 r. będzie weryfikacja górnego limitu wypłaty renty wdowiej (co do jego podniesienia).

Koszty dla budżetu rozkładają się tak:

w 2025 roku – od 3,2 mld do 4,2 mld;

w 2026 roku – od 6,7 mld do 9 mld;

w 2027 roku – od 11,9 mld do 15,8 mld.

Ww. kwoty zależą od tego, czy z uprawnienia skorzystałoby 75% czy 100% jego potencjalnych beneficjentów.

Pierwotny projekt renty wdowiej - jest już nieaktualny

Wdowiec albo wdowa miał:

Wariant 1) zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub

Wariant 2) pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50% swojego świadczenia.

W okresie przejściowym (trwającym rok dla każdego wdowa i wdowcy) miał obowiązywać model kroczący.

Model kroczący 15% i 20% także jest nieaktualny

Model ten zakładał niższą wypłatę renty wdowiej przez pierwszy rok otrzymywania świadczenia:

1) 15% od podstawy przyznania renty wdowiej (85% emerytury zmarłego) - przez 6 miesięcy

2) 20% od podstawy przyznania renty wdowiej (85% emerytury zmarłego) - przez kolejne 6 miesięcy (7 i 12 miesiąc pobierania świadczenia)

3) 50% - od ww. podstawy w 13 miesiącu (i kolejnych) pobierania świadczenia.