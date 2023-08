Kredytobiorca nie ma już możliwości dochodzenia swojej wierzytelności o zapłatę lub unieważnienie umowy w drodze postępowania cywilnego. Postępowania te zostaną zawieszone. Z chwilą ogłoszenia upadłości właściwym podmiotem do rozsądzania o roszczeniach banku i kredytobiorców stał się syndyk i sąd upadłościowy.

Zawieszenie postępowań sądowych

Jeżeli kredytobiorca przed ogłoszeniem upadłości banku wytoczył powództwo o zapłatę i/lub o ustalenie nieistnienia zobowiązania umownego, sąd rozpoznający sprawę jest zobowiązany do zawieszenia postępowania. Dzieje się tak, ponieważ roszczenia te związane są z masą upadłości. Zawieszenie postępowania powoduje czasowe wstrzymanie czynności. W przypadku roszczenia o ustalenie sąd może jednak podjąć postępowanie z urzędu z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka.

Obecnie jedyną możliwością skutecznego dochodzenia roszczeń przez frankowiczów jest zgłoszenie swojej wierzytelności z tytułu zwrotu wszystkich świadczeń spełnionych w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej do syndyka za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. To system teleinformatyczny prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości służący do prowadzenia postępowań upadłościowych i postępowań restrukturyzacyjnych w formie elektronicznej.

Jak zgłosić swoją wierzytelność?

W przypadku gdy kredytobiorca nie dokona zgłoszenia wierzytelności, nie będzie uczestnikiem postępowania upadłościowego i tym samym nie otrzyma zaspokojenia z masy upadłości – choćby nawet w części. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na poświęconym temu formularzu 30048: „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”. Formularz nie jest jednak przystosowany do zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym banku. Przewiduje jedynie cztery kategorie, które nie są stosowane w upadłości banku. W związku z tym, zgłaszając wierzytelność, należy dołączyć plik zewnętrzny, w którym określi się wysokość wierzytelności oraz odsetki wraz ze wskazaniem właściwych kategorii należności. Jeżeli wierzyciel nie dokona zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości (czyli do 19 sierpnia 2023 r.), zobowiązany jest dodatkowo uiścić zryczałtowaną opłatę za spóźnione zgłoszenie w wysokości 1010,49 zł.

