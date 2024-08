Co ustalili dziennikarze?

Badanie przeprowadzono na ofercie 5 sieci handlowych. Każda z nich przedstawiła ceny produktów z tej samej kategorii wchodzące do koszyka "Wyprawka szkolna 2024 r." Wartość koszyka jest następująca:

Auchan - 46,89 zł

Biedronka – 45,44 zł

Carrefour – 109,93 zł

E.Leclerc – 62,32 zł

Lidl - 27,84 zł

Każdy ranking tego typu ma swoją metodologię i swoje wady. Wadą tego są tenisówki. Niektóre sieci nie miały tego produktu w swojej ofercie, inne miały. Np. Auchan ma tenisówki za 10 zł, a Biedronka nie ma. Jeżeli odejmiemy 10 zł od oferty Auchan, otrzymujemy za komplet produktów tworzących wyprawkę szkolną 36,89 zł. Powoduje to, że Auchan wciąż przegrywa z Lidlem, ale wygrywa z Biedronką.

Wyprawka szkolna składała się w badaniu cen DGP z kilkunastu produktów (w nawiasach podajemy ceny zwycięzcy rankingu, czyli sieci Lidl):

plecak tornister (9,99 zł)

worek (1,99 zł)

piórnik z wyposażeniem (3,39 zł)

komplet flamastrów (0,69 zł)

kredki świecowe (0,69 zł)

kredki ołówkowe (1,69 zł)

zeszyt w kratkę 16 kartek (0,19 zł)

zeszyt w kratkę 32 kartki (0,49 zł)

zeszyt w trzy linie 16 kartek (0,19 zł)

zeszyt w jedna linię 32 kartki (0,49 zł)

zeszyt do nut (1,59 zł)

farby akwarele (1,69 zł)

zeszyt kolorowego papieru (1,99 zł)

blok rysunkowy (0,99 zł)

blok techniczny (0,99 zł)

krepina 1 sztuka (0,60 zł)

klej (0,19 zł)

Co ustalili dziennikarze DGP o wyprawce szkolnej 2024 r.?

1) Nie będzie zmian w programie „Dobry start”. Warta, które tradycyjnie przeznaczana jest na wyprawkę szkolną wynos 300 zł.

2) DGP postanowił sprawdzić, ile dziś trzeba wydać na same podstawowe artykuły szkolne. Jak co roku zapytaliśmy popularne sieci handlowe o ceny poszczególnych produktów. Aby dane były porównywalne, DGP prosił o wskazanie najtańszych. Z zestawienia wynika, że w tym roku taka wyprawka minimum wystarczy na więcej niż w poprzednich latach. Średnio na jej skompletowanie trzeba przeznaczyć niecałe 58 zł. To o 9,6 proc. mniej niż przed rokiem. To już trzeci spadkowy rok z rzędu.

3) Spada bowiem inflacja. W I półroczu 2024 r. wyniosła 2,7 proc. wobec 15 proc. przed rokiem. Nastąpiła stabilizacja, a niekiedy nawet spadek cen niektórych surowców, w związku z tym produkcja wielu artykułów stała się tańsza. Dobrym przykładem jest celuloza, w związku z czym w większości sieci niższe niż w 2023 r. są ceny zeszytów. Handlowcy postawili też na bogaty wybór i starali się wynegocjować u dostawców jak najbardziej korzystne ceny.