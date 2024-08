300 zł na wyprawkę szkolną: ZUS już wypłacił 3,6 mln świadczeń w ramach programu Dobry Start

Ponad miliard złotych trafiło już do rodzin w ramach programu Dobry Start - rodzice mogą liczyć na 300 złotych na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje uczniom od 7 do 20 lat, a z orzeczeniem o niepełnosprawności aż do 24 lat. Jak można składać wnioski i dokąd trafiły środki?