Reklama

Dodatek do zasiłku rodzinnego w czasie urlopu wychowawczego przysługuje:

Reklama

matce lub ojcu,

opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.

Zasiłek z tytułu urlopu wychowawczego można pobierać przez:

24 miesiące kalendarzowe,

36 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto może otrzymać zasiłek?

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. Kwota dodatku z tego tytułu wyniesie 400 złotych miesięcznie.

Kto nie otrzyma dodatku z tytułu urlopu wychowawczego?

Z tego zasiłku nie skorzystają:

osoba, która bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

osoba, która podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

osoba, która w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

osoba, która korzysta ze świadczenia rodzicielskiego,

osoba, która dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w osoba, która specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,

osoba, która w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

gdy osobie, której przysługuje dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, przysługuje również któreś z poniższych świadczeń:

świadczenia rodzicielskiego

świadczenia pielęgnacyjnego,

specjalnego zasiłku opiekuńczego,

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

może ona wybrać i korzystać tylko jedno z tych świadczeń.

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.