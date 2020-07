"Crowdy Farm Rush charakteryzuje się uroczą grafiką oraz angażującym gameplay'em. Silną stroną produkcji jest tryb wieloosobowy, pozwalający na wspólną zabawę do czterech graczy jednocześnie. Gra dobrze wpisuje się w gusta przede wszystkim najmłodszych użytkowników Nintendo Switch i może pochwalić się sporą uniwersalnością. Wiek użytkownika nie stanowi jednak żadnego ograniczenia, dzięki czemu Crowdy Farm Rush sprawdzi się także jako świetna rozrywka wieloosobowa dla nieco starszego odbiorcy, czy do wspólnej zabawy dzieci z rodzicami" - powiedział wiceprezes 7Levels Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.



Tytuł posiada łącznie ponad 100 poziomów oraz wyzwania bonusowe. Główną mechaniką gry jest wytyczanie ścieżek dla zwierząt hodowlanych oraz ochrona przed nikczemnym kojotem. "Crowdy Farm Rush" może pochwalić się również licznymi sceneriami - poza tytułową farmą odwiedzimy doliny, tereny nadrzeczne i przeprawy na przestrzeni czterech pór roku, podano również.



7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.



(ISBnews)