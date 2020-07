"Wzrosty na NASDAQ oraz mocniejsze na S&P 500 negują poniedziałkowe spadki, co sprzyjało poprawie sentymentu. W USA trwa sezon wyników, a lepsze od oczekiwań dane podał bank JP Morgan, co inwestorzy odebrali pozytywnie. Jednocześnie dolar osłabiał się względem euro, a jest to czynnik sprzyjający rynkom wschodzącym. Z tej poprawy skorzystał także WIG20, a w nim również CD Projekt, który ostatnio radził sobie gorzej. Do wzrostów dołączyły się również banki i być może wskazuje to na zmianę sentymentu wobec sektora. W dół poszedł Orlen, być może inwestorzy uwzględniali szereg informacji z ostatnich dni" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

Kozłowski zwrócił uwagę, że WIG20 wybronił wsparcie na 1.739 pkt i utrzymuje się powyżej niego, co może być przymiarką do wybicia się górą z konsolidacji.

"sWIG80 był lekko na minusie w porównaniu do innych indeksów. Widać pewną rozbieżność wobec tego, co notowano w II kw., kiedy to małe spółki zachowywały się lepiej. Być może to wskazuje na to, że zapomniany wcześniej przez inwestorów WIG20 da o sobie znać również na kolejnych sesjach" - dodał.

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,3 proc., osiągając poziom 1.794,78 pkt., WIG zwyżkował o 1,12 proc. do 51.008,62 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,9 proc. do 3.604,36 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,12 proc. do 14.121,91 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.213 mld zł, z czego 953 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 2 proc., a S&P 500 zyskiwał około 1 proc.

12 z 15 indeksów sektorowych na GPW zakończyło dzień na plusie. Najmocniej wzrósł WIG-Games i zyskał blisko 3 proc., z kolei 2 proc. stracił segment leków.

W WIG20 najmocniej, bo o 3,1 proc. wzrósł kurs CD Projektu, kończąc tym samym serię siedmiu spadków z rzędu.

Po około 3 proc. wzrosły również PGNiG i Pekao.

Kurs PGNiG rósł drugi dzień z rzędu, po tym jak Orlen podał, że podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dot. procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. Struktura transakcji nie została jeszcze określona.

Notowania Orlenu i Lotosu traciły najmocniej w WIG20 i poszły w dół odpowiednio o 1,7 i 2,9 proc. We wtorek Komisja Europejska zatwierdziła warunkowe przejęcie Lotosu przez Orlen, a kurs Lotosu na zamknięciu wzrósł o 7 proc.

Na szerokim rynku Kozłowski zwrócił uwagę na 13 proc. spadek Biomedu-Lublin.

"Do wczoraj od początku roku kurs wzrósł o ponad 1000 proc. Ciężko powiedzieć czy środowy spadek będzie trwały, jednak po takim wzroście korekta wydaje się zasadna" - powiedział.

Zarząd Biomedu-Lublin podał po zamknięciu wtorkowych notowań, że zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty akcji serii R oraz uchyleniu uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, ponieważ nie została uzyskana satysfakcjonująca dla spółki cena emisyjna. Akcjonariusze podpisali term sheet w sprawie udzielenia spółce pożyczki w wysokości 16 mln zł.

Mocne wzrosty odnotowały akcje CI Games - w górę o 20 proc. przy obrotach przekraczających 15 mln zł, Rafako - o 12 proc. i Mercator Medical - o 8 proc.

Kurs Mercatora wyznaczył nowe maksimum na poziomie 153,5 zł, a CI Games jest najwyżej od ponad 3 lat przy kursie 1,98 zł.

"Wśród małych spółek daje się zauważyć dużą zmienność. Widać, że inwestorom podoba się CI Games. Co prawda gra +Sniper Ghost Warrior Contracts+ zwróciła się, jednak po długim czasie, a spółka ma kłopot z realizacją swoich obietnic" - ocenił Kozłowski.

"Jeśli chodzi o Mercator Medical, to dopóki nie ma szczepionki na COVID-19, otoczenie rynkowe, w którym rosną obawy o drugą falę pandemii zdają się sprzyjać spółce sprzedające jednorazowe rękawice Inwestorzy mogą także grać pod wyniki za II kw." - dodał.(PAP Biznes)

