W ramach przeprowadzonej oferty publicznej inwestorzy objęli wszystkie 2 384 245 akcji nowej emisji serii I, stanowiące ok. 15% kapitału zakładowego spółki przed emisją, podano w komunikacie.



"Emisja akcji została przeprowadzona bardzo sprawnie, co pozwoliło szybko pozyskać ponad 143 mln zł nowych środków. Zakończona z sukcesem transakcja potwierdziła, że zainteresowanie naszą spółką wśród polskich oraz zagranicznych inwestorów stale rośnie. Kierunki alokacji pozyskanych środków mają na celu maksymalne wykorzystanie wartości naszego portfolio cząsteczek i przyśpieszenie ich rozwoju" - powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.



Pozyskane środki Ryvu Therapeutics chce przeznaczyć przede wszystkim na projekt SEL120, w tym na rozwój związku w nowych wskazaniach terapeutycznych w obszarze guzów litych (27%) oraz AML/MDS (9%) oraz na rozwój projektów przedklinicznych (20%) - dla dwóch programów z obszaru immuno-onkologii: antagonisty A2A/A2B, a także agonisty STING. Spółka będzie również dalej rozwijać programy fazy odkrycia w obszarach syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii (22%). Pozostałe środki z emisji (22%) zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów ogólnej działalności, podano także.



13 lipca akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 2 384 245 akcji nowych akcji serii I. Tego samego dnia rozpoczął się proces budowania księgi popytu. 15 lipca zarząd ustalił cenę emisyjną w wysokości 60 zł za jedną akcję.



Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.



(ISBnews)