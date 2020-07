"Zdecydowanie Energa planuje ambitne inwestycje w tym segmencie, myślimy zarówno o projektach greenfieldowych, jak i akwizycjach, przede wszystkim w zakresie fotowoltaiki i wiatru" - powiedział Marchut podczas telekonferencji.



Wyjaśnił, że grupa w tej chwili szacuje możliwości finansowe realizacji takich inwestycji i będzie podejmować decyzje w kontekście integracji z PKN Orlen.



"Rozważamy udział w aukcji dla farmy fotowoltaicznej Gryf, jak również rozważamy udział w tegorocznej aukcji dla szeregu inwestycji do mocy 1 MW" - wskazał także wiceprezes.



Farma fotowoltaiczna Gryf ma powstać w gminie Przykona i osiągnąć ok. 20 MW mocy zainstalowanej. Energa ma już pozwolenie na jej budowę.



"Bierzemy też udział w przygotowaniu projektu stopnia wodnego na Wiśle, którego częścią jest hydroelektrownia o mocy 60 MW. Ona mogłaby by najwcześniej w 2028 r. oddana do użytkowania" - dodał.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,35 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 11,48 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Od 30 kwietnia 2020 r. właścicielem 80% akcji Energi jest PKN Orlen.



