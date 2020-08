Pilotaż był realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 1 września działalność na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) przejmie Towarowa Giełda Energii, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Liczę, że udane zakończenie pilotażu skłoni większą liczbę rolników do korzystania ze sprzedaży ziarna za pośrednictwem giełdy. Ta forma daje nie tylko gwarancję obrotu, ale też pozwala na uzyskanie lepszej ceny, która nie jest obciążona zyskami rzeszy pośredników. To jest droga do uproszczenia i ucywilizowania całego łańcucha żywnościowego, a co za tym idzie i do sprawiedliwego podziału zysku pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Sukces pilotażu jeszcze bardziej zachęca do dalszego rozwoju giełdowego rynku rolnego i poszerzenia palety oferowanych na niej produktów – skomentował cytowany w komunikacie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

W związku z zbliżającym się zakończeniem pilotażu odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektu, na którym podsumowano jego realizację.

"Cieszy mnie, że warszawska giełda, podążając w ślad za innymi rozwiniętymi operatorami giełdowymi, wchodzi w nowe sektory gospodarki i unowocześnia je. Poszerzenie oferty produktowej GK GPW o rynek rolny jest bardzo ważnym krokiem ku dalszemu rozwojowi rolnictwa w Polsce. Jesteśmy jednym z głównych producentów zbóż w UE. Sukces naszego projektu zapewni międzysektorowa współpraca podmiotów biznesowych, administracyjnych i naukowych" – podkreślił wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Zdaniem zastępcy dyrektora generalnego KOWR Wojciecha Kędzi, "wysokie kompetencje i niezawodna operacyjność GPW zapewnią rozwój i realizację założonych celów Platformy Żywnościowej, w czym jako KOWR będzie pomagać".

Członek Zarządu GPW Izabela Olszewska zwróciła uwagę, że Platforma Żywnościowa to pionierski, nowatorski projekt, który wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy rynku.

"Choć pandemia koronawiursa w pewnym stopniu ograniczyła nasze plany biznesowe w okresie pilotażowym, planujemy realizować je i pozyskać jeszcze więcej uczestników RTRS w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, zamierzamy wprowadzać do obrotu kolejne produkty oraz umożliwić handel kontraktami terminowymi na towary rolno-spożywcze" - zapowiedziała Olszewska.

Platforma Żywnościowa od 1 września br. będzie działała na zasadach komercyjnych. W okresie pilotażowym giełda nie pobierała opłat. W ramach promocji rynku rolnego oraz w celu zachęcenia do aktywnego uczestnictwa w rynku, GK GPW podjęła decyzję o zwolnieniu z pobierania opłat giełdowych na rynku rolnym do końca września.

W trakcie okresu pilotażowego do obrotu na RTRS wprowadzono dwa towary: od początku marca – pszenicę, a od końca lipca – żyto. Obrót tymi towarami odbywa się w dwóch równolegle funkcjonujących systemach: kursu jednolitego oraz aukcyjnym. Na etapie autoryzacji każdy magazyn wskazuje rodzaj towaru, jaki będzie przechowywał: pszenica i/lub żyto.

Od momentu uruchomienia RTRS sprzedano na nim łącznie 1250 ton pszenicy w ramach jednej aukcji i dwóch sesji giełdowych w systemie kursu jednolitego. W ciągu sześciu miesięcy na giełdowym rynku rolnym zarejestrowano 34 autoryzowane magazyny oraz dopuszczono do działania trzy domy maklerskie.

"Podstawą działania Platformy Żywnościowej jest Towarowa Giełda Energii, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) i Magazyny Autoryzowane. TGE zapewnia transparentny obrót towarami rolnymi, izba rozliczeniowa – bezpieczeństwo rozliczeń finansowych, a Magazyny Autoryzowane - wysoką jakość przechowywanego towaru" - podkreślono w komunikacie.