"Strategia została przygotowana pod wpływem dwóch czynników - zakończonego przeglądu opcji strategicznych i niepewnej sytuacji rynkowej związanej z koronawirusem. Plan jest szyty na miarę czasów, pokazaliśmy w nim, co w naszej opinii jest kluczowe dla grupy i możliwe do realizacji. ROE na poziomie 13% w skali roku, dywidenda na poziomie ok. 30% zysku - to cele do osiągnięcia" - powiedział Krempeć w rozmowie z ISBnews.



"Sytuacja rynkowa narzuca ograniczenia dla inwestycji, dlatego w bieżącym roku obrotowym mamy zamiar dokończyć rozpoczęte prace, na które wydamy jeszcze ok. 10 mln zł. W kolejnych etapach realizacji strategii chcemy wydawać jak najmniej. Myślimy też o oszczędnościach w obszarze kosztów zarządu, usług zewnętrznych, doradczych. Prowadzimy Mercor oszczędnie, dlatego nie planujemy zwiększania zatrudnienia w okresie strategii, z wyjątkiem eksportu, gdzie chcemy się mocniej rozwijać" - dodał prezes.



Spółka podała, że strategicznym celem rynkowym jest utrzymanie pozycji lidera biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce, przy jednoczesnym dążeniu do zdobywania i umacniania pozycji w krajach Europy Środkowej, Wschodniej, Skandynawii, Beneluksu i Anglii. Celem w perspektywie 2023 roku jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży poza Polską na poziomie 60% przychodów Grupy Mercor.



"Planujemy założyć spółkę w Anglii i zrobić to jak najszybciej. Prace są zaawansowane. To dziś jeden z najbardziej sprzyjających rozwojowi naszej sprzedaży rynków. Kilkanaście razy większy niż Polski, o zaostrzonych w ostatnich latach i restrykcyjnie egzekwowanych przepisach przeciwpożarowych. Widzimy na nim także miejsce na rozwiązania oparte o płytę, której produkcję uruchomimy do końca tego roku" - wyjaśnił prezes.



Płyta silikatowa mcr Silboard o wymiarach 1,2 x 2,44 metra ma stanowić jeden z podstawowych czynników wzrostu skali działalności grupy.



"Kończymy inwestycję w jej produkcję i w kolejnym etapie będzie sprzedawana w krajach Europy. Wiemy, gdzie z nią pójść, mamy rynki - faworytów: Skandynawia, Benelux, Anglia. Płyta może znaleźć zastosowanie w zabezpieczeniach przeciwpożarowych we wszystkich segmentach budownictwa" - podkreślił prezes.



Jak wynika z jego słów, kolejną innowacją produktową rozwijaną w okresie strategii będą rozwiązania fotowoltaiczne w produkowanych przez Mercor pasmach świetlnych. "Dzięki temu systemy oddymiania, które pełnią też rolę doświetleń i wentylacji higienicznej budynków zyskają kolejną funkcjonalność fotowoltaiczną. Wkrótce będziemy wykonywać pierwsze instalacje testowe" - wyjaśnił szef Mercora.



"W obszarze produktowym będziemy także budować mocniejszą pozycję w oddzieleniach przeciwpożarowych w ramach spółki DFM Doors, która już od poprzedniego roku przynosi zysk. Poza innowacyjnymi drzwiami DFM będzie produkował także bramy przeciwpożarowe" - dodał.



Prezes wskazał, że największy wpływ na produkty grupy ma odpowiedzialność państwa za bezpieczeństwo i zaostrzanie regulacji krajowych i unijnych. Ponadto znaczenie dla produktów Mercora, szczególnie w Europie, ma ekologia i stosowanie materiałów o dobrej izolacyjności i przyjaznych dla środowiska.



"My na ten trend odpowiadamy ofertą, np. naszą płytą silikatową mcr Silboard tworzoną z naturalnych surowców czy klapami przeciwpożarowymi, które z wyprzedzeniem odpowiadają na przyszłe wymogi dotyczące energoszczędności" - skomentował.



Bieżące obserwacje Mercora z polskiego rynku potwierdzają m.in. dobrą kondycję segmentu magazynowego.



"Obecnie mamy w tym sektorze dobre zamówienia. Jednak na rynku jest wciąż zbyt wiele niepewności, by prognozować sytuację rynkową. Widzimy także stabilne zamówienia w sektorze handlowym. Natomiast sektor biurowy daje niejednoznaczne sygnały. Możliwy jest scenariusz, w którym biurowce unikną recesji. Z jednej strony praca z domu spowodowała uwolnienie części powierzchni biurowych, z drugiej możliwy jest scenariusz, podobnie jak po kryzysie w 2008 r., napływu do Polski firm z krajów o wyższych kosztach pracy. Przedsiębiorstwa mogą także inaczej aranżować biura - zmieniać open space na zamknięte, podzielone przestrzenie. Wówczas biurowce nadal będą powstawały, tylko pod innych najemców, inne potrzeby" - zakończył prezes.



W połowie sierpnia spółka ogłosiła strategię, w której zapowiedziała, że będzie kontynuowała sprawdzony przez lata model biznesowy. Przedmiotem działania będzie projektowanie systemów przeciwpożarowych, ich produkcja oraz sprzedaż wyspecjalizowanym partnerom montującym je w obiektach. Przy czym w pionie systemów oddymiania grawitacyjnego działalność będzie realizowana w dotychczasowym, szerszym modelu, uwzględniającym oprócz projektowania systemów przeciwpożarowych i ich produkcji także montaż w obiektach. Grupa będzie ponadto w dalszym ciągu świadczyła usługi serwisowe dla wszystkich produkowanych urządzeń.



Ponadto podała, że skonsolidowane zadłużenie netto liczone bez wpływu MSSF 16 nie powinno przekroczyć trzykrotności zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA).



Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.



Tomasz Chaberko



(ISBnews)