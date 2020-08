"Grupa PKP Cargo w lipcu 2020 roku przetransportowała na polskim rynku 6,9 mln ton towarów (-16,7% r/r), a praca przewozowa wyniosła 1,7 mld tkm (-21,1% r/r). Kolejny miesiąc z rzędu Grupa PKP Cargo zanotowała natomiast wzrost przewozów miesiąc do miesiąca. W ujęciu masy towarowej przewozy grupy zwiększyły się m/m o 8,2%, a względem pracy przewozowej wzrosły o 1,4% m/m. Grupa odnotowała w lipcu zwiększone m/m przewozy: węgla kamiennego (+13,4%), kamienia, żwiru i wapna (+6,1%), koksu i węgla brunatnego (+20,7%), nawozów sztucznych (+17,5%), drewna i wyrobów z drewna (+14,8%) oraz towarów z segmentu pozostałe ładunki (+31,4%)" - czytamy w komunikacie.



W sumie w okresie styczeń-lipiec 2020 roku Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 46,3 mln ton towarów (-20,6% r/r), a praca przewozowa wyniosła 11,7 mld tkm (-20,7% r/r), podano także.



"Polska gospodarka wychodzi z dołka, w jaki wpadła na skutek lockdownu i to widać na rynku kolejowym, zwłaszcza w segmencie ładunków masowych. To właśnie spadki przewozów towarów masowych, zwłaszcza dużo mniejsze zamówienia na węgiel ze strony energetyki z powodu zmniejszenia produkcji energii elektrycznej, były przyczyną naszych słabszych wyników w pierwszej połowie roku. Te straty nie zostały jednak jeszcze całkowicie odrobione, dlatego wielkość przewozów PKP Cargo i całego sektora kolejowego jest jeszcze niższa niż w 2019 roku" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.



W lipcu 2020 roku cały rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał w trendzie spadkowym r/r. Jednocześnie w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów wyniósł w lipcu 2020 roku 18,2 mln ton, tj. pomimo spadku r/r drugi raz z rzędu zwiększył się silnie względem poprzedniego miesiąca (+7,3% m/m). W lipcu 2020 roku wykonana przez rynek praca przewozowa skurczyła się r/r w nieco mniejszym stopniu, do poziomu 4,2 mld tkm (-10,0% r/r). Równocześnie trzeci miesiąc z rzędu odnotowano wzrost pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+4,8% m/m).



Łącznie w pierwszych siedmiu miesiącach br. przetransportowano 120,7 mln ton towarów (-12,2% r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 27,9 mld tkm (-13,4% r/r), podało także PKP Cargo.



PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)