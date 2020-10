Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł Dow Jones Industrial 1,68 proc. do 28.148,64 pkt. S&P 500 zwyżkował 1,80 proc. do 3.408,60 pkt. Nasdaq Comp. wzrósł o 2,32 proc. do 11.332,49 pkt.

Zakażony koronawirusem prezydent USA Donald Trump poinformował, że w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego zostanie wypisany ze szpitala wojskowego Walter Reed. Najważniejszy amerykański polityk przebywa od piątku w tym ośrodku medycznym pod Waszyngtonem.

Prezydent ma opuścić szpital o godz. 18.30 (godz. 0.30 we wtorek w Polsce). Zapewnia, że czuje się dobrze. "Nie bójcie się Covid-u. Nie pozwólcie, by zdominował wasze życie" - napisał na Twitterze Trump.

Prezydent ma wrócić do Białego Domu, gdzie do zdrowia dochodzi jego małżonka Melania Trump, również zakażona SARS-CoV-2. Kampanijne spotkania dalej są odwołane.

Biały Dom informował, że pobyt Trumpa w szpitalu ma charakter zapobiegawczy. W piątek prezydent miał gorączkę, podano mu tlen. Po przyjeździe do szpitala jego stan poprawił się.

Reklama

W poniedziałek rano czasu lokalnego Trump po trzech dniach przestoju powrócił do swojej aktywności w mediach społecznościowych. W ciągu godziny wysłał 20 wpisów na Twitterze, zachęcających do głosowania na niego.

Jak podali w niedzielę jego lekarze, prezydent przyjmuje obecnie szereg leków, w tym dawkę deksametazonu, sterydu który - zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - powinien być stosowany przy ciężkim przebiegu Covid-19. Było to spowodowane spadkiem poziomu tlenu w krwi Trumpa.

Na miesiąc przed wyborami prezydenckimi w USA rośnie sondażowa przewaga kandydata Demokratów Joe Bidena nad Donaldem Trumpem. W badaniu dla "Wall Street Journal" wzrosła ona do 14 pkt. proc., a dla Reutera do 10 pkt. proc. Sondaże te opublikowano w niedzielę.

"Wydaje się, że rynki zmniejszyły szansę na przedłużającą się niepewność po 3 listopada" - ocenił szef badań makroekonomicznych w Barclays Ajay Rajadhyaksha. "Wiceprezydent Biden wygrywa w większości sondaży co sugeruje, że rynki przypisują nieco większe prawdopodobieństwo jego wygranej, a nieco mniejsze niejednoznacznym wynikom" - dodał.

Gracze rynkowi czekają też na rozwiązanie sprawy kolejnego pakietu wsparcia dla amerykańskiej gospodarki po tym, jak przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wyraziła optymizm co do wyniku negocjacji z urzędnikami Białego Domu na temat przyjęcia bodźców fiskalnych.

Ze spółek z S&P500 najmocniej rosły firmy surowcowe, IT oraz z sektora ochrony zdrowia.

Na początku tygodnia inwestorzy poznali kilka odczytów makro z amerykańskiej gospodarki.

Instytut Zarządzania Podażą (ISM) podał, że wskaźnik aktywności w usługach w USA we wrześniu wyniósł 57,8 pkt., wobec 56,9 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 56,2 pkt.

Z kolei Markit Economics podał w końcowym wyliczeniu, że indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym, wyniósł we wrześniu 54,6 pkt. wobec 55 pkt. w poprzednim miesiącu.