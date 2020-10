Warszawa, 20.10.2020 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 7 134 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kw. 2020 r. i było to na tym samym poziomie co w III kw. 2019 r., podała spółka.



"PBKM informuje, iż w III kwartale 2020 roku osiągnął następujące wyniki operacyjne:



- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kw. 2020 r. w obszarze B2C wyniosła 7 134 wobec 7 134 w III kw. 2019 r.;



- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kw. 2020 r. w obszarze B2C i B2B wyniosła 7 762 wobec 8 393 w III kw. 2019 r. co stanowi spadek o 7,5%;



- udział umów zawartych w modelu abonamentowym w III kw. 2020 r. w obszarze B2C wyniósł 44,1%, wobec 48,7% w analogicznym okresie roku 2019;



- liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C na koniec III kw. 2020 r. wyniosła 352 115 w tym 35,8% umów w modelu abonamentowym, wobec 301 087 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec III kw. 2019 r. w tym 38,9% umów w modelu abonamentowym co oznacza wzrost o 16,9%;



- liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C oraz B2B na koniec III kw. 2020 r. wyniosła 383 626 wobec 327 674 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec III kw. 2019 r. co oznacza wzrost o 17,1%" - czytamy w komunikacie.



Ponadto w ramach prowadzonej działalności spółka przechowuje w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG materiał biologiczny należący do około 300 tys. rodzin.



Szczegółowe informacje na temat danych operacyjnych za III kwartał 2020 roku zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, którego publikacja zaplanowana jest na dzień 6 listopada 2020, podano także.



Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.



(ISBnews)