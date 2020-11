Zysk operacyjny wyniósł 50,31 mln zł wobec 18,97 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła w tym okresie 64,26 mln zł wobec 33,26 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 347 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 263,93 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 24,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 777,79 mln zł w porównaniu z 839,21 mln zł rok wcześniej.



"Spadek przychodów w okresie sprawozdawczym spowodowany był negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami w zakresie handlu oraz zamknięciem rynków zbytu od ostatniej dekady marca. Od miesiąca maja w poszczególnych krajach Europy zaczęło postępować powolne zdejmowanie obostrzeń, co pozwoliło grupie zrealizować sprzedaż w II kwartale na poziomie tylko 40% poniżej roku 2019. Zrealizowane przychody ze sprzedaży w III kwartale 2020 r. były o 31,5% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co pozwoliło na istotne zminimalizowanie skutków niskiej sprzedaży w poprzednich kwartałach tego roku" - czytamy w raporcie finansowym.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 6,85 mln zł wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej.



"Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 625 455 tys. zł - 80,4% sprzedaży ogółem (po III kwartałach roku 2019 - 711 728 tys. zł - 84,8%). Sprzedaż na rynku polskim wyniosła 152 336 tys. zł (19,6%) wobec 127 484 tys. zł (15,2%) w analogicznym okresie roku 2019. Udział procentowy sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 48,4% (50,47% - 3Q2019), Europa Zachodnia i Północna 18,8% (21,23% - 3Q2019), Polska 19,6% (15,19% - 3Q2019), Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 12,5% (12,79% - 3Q2019), kraje pozaeuropejskie 0,7% (0,32% - 3Q2019)" - czytamy dalej.



Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2019 r. spółka miała 1,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)