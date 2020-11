Zysk operacyjny wyniósł 28,96 mln zł wobec 19,95 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 38,3% r/r i wyniósł 33 mln zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 881,63 mln zł w I kw. r.obr. 2020/2021 wobec 2 162,32 mln zł rok wcześniej.



"Ogłoszona w marcu 2020 r. epidemia koronowirusa i związana z nią powszechna społeczna izolacja przyczyniły się do gwałtownego wzrostu popytu w segmentach, które wspierają pracę zdalną oraz nauczanie zdalne m.in. notebooki, serwery, zasilanie, sieć lub odpowiadają na potrzeby klientów związane z akcją 'zostań w domu' (gry i konsole). Zrealizowane wyniki sprzedaży w III kwartale 2020 r. z dynamiką na poziomie +33% r/r pozwalają zaliczyć miniony okres 3 miesięcy do bardzo udanych" - czytamy w raporcie.



Według cytowanych w raporcie danych Context, w III kwartale 2020 r. rynek dystrybucji IT wzrósł o 19,7% w regionie CEE, z czego w Polce - o 34,1%, w Czechach - o 8,6% zaś na Słowacji - o 16,2%. Największym zainteresowaniem cieszyły się: notebooki (+61%), smartfony (+72%), procesory (44%), monitory (+28%).



"W związku ze zmianami wywołanymi powszechną izolacją, przed firmami działającymi na rynku dystrybucji sprzętu IT i urządzeń mobilnych w krótkiej perspektywie otworzyły się więc szanse na zwiększenie obrotu. […] Natomiast w dłuższej perspektywie, po zaspokojeniu potrzeb związanych z pracą i nauką zdalną, koniunktura na rynku dystrybucji IT będzie przede wszystkim zależała od kondycji finansowej oraz nastrojów panujących wśród klientów branży: firm oraz gospodarstw domowych" - czytamy dalej.



"Po przekroczeniu historycznej bariery 10 mld zł rocznego obrotu otwieramy nowy rok obrotowy mocnym akcentem, pokazując kolejny raz, iż potrafimy długoterminowo rosnąć szybciej niż rynek. Czas pandemii pokazuje, że my i nasz łańcuch wartości musimy być w najwyższym stopniu sprawni, efektywni i gwarantować niezakłócone dostawy sprzętu do pracy i nauki. Cieszymy się, że skutecznie wspieramy naszych klientów - resellerów, a finalnie polskie przedsiębiorstwa, osoby indywidualne i instytucje państwowe" - skomentował prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.



Grupa AB zanotowała na koniec września niższe o 45,4% zadłużenie netto niż rok wcześniej, które znajduje się na poziomie 117,5 mln zł, wskaźnik dług netto do EBITDA LTM wynosi 1x, podano także w materiale.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2020/2021 wyniósł 7,31 mln zł wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.



(ISBnews)