"Zarząd Getin Holding […] informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. podjął decyzję o dopuszczeniu wybranych oferentów do badania due diligence spółki zależnej emitenta - Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (Idea Bank Rumunia), które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących. Decyzja ta została podjęta m.in. na podstawie otrzymanych wstępnych, niewiążących ofert nabycia Idea Bank Rumunia" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie ewentualnej transakcji będzie wymagało w szczególności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych oraz regulacyjnych, podkreślono.

Getin Holding poinformował 10 listopada, że podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Bank w Rumunii i zaangażował jako doradcę do tej transakcji międzynarodowy bank inwestycyjny Rothschild & Co.

Kilka dni później prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek oceniał, że aktywa Grupy Idea Banku w Rumunii są bardzo atrakcyjne dla inwestorów i wskazywał, że holding oczekuje, iż w I kwartale 2021 r. będzie znany zarówno ich nabywca, jak i wartość transakcji.

W I -III kw. zysk netto Grupy Idea Banku w Rumunii wyniósł 11,3 mln zł i mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę, osiągnięty wynik był zbliżony do porównywalnego okresu sprzed pandemii. Na koniec września suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6% r/r. Grupa odnotowała również wzrost zarówno portfela kredytowego o 20,3% r/r, jak i leasingowego 8,6% r/r.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.