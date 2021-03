"Współpraca PKN Orlen i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zakłada m.in. realizację innowacyjnych inicjatyw badawczych, analitycznych i naukowych związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Podobny zakres obejmie współpraca z Akademią Morską w Szczecinie, z którą ponadto od roku akademickiego 2021/22 koncern uruchomi kierunek studiów inżynierskich poświęconych morskiej energetyce wiatrowej. Ich absolwenci zyskają wiedzę techniczną niezbędną do pracy przy przygotowaniu i obsłudze farm, które wkrótce powstaną na Bałtyku" - czytamy w komunikacie.

Współpraca z Politechniką Gdańską dotyczy partnerstwa strategicznego przy III i IV edycji działających już podyplomowych studiów na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa. To pierwsza w Polsce uczelnia, która realizuje już kształcenie kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Studia, których partnerem jest również Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, kierowane są do absolwentów szkół wyższych oraz kadr specjalistów pracujących w sektorze morskim. Ich program umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat wielu aspektów przygotowania i realizacji projektów offshore wind, podano również.

Morskie farmy wiatrowe to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie. Inwestycje w branży offshore wind, w tym działania prowadzone przez PKN Orlen, wymagają zarówno sprawnie działającego łańcucha dostaw, jak i tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zostaną zaangażowani w przygotowanie, budowę, i późniejszą obsługę morskich farm. W toku współpracy PKN Orlen podzieli się z uczelniami, naukowcami i studentami praktyczną wiedzą, doświadczeniem oraz zapewni wsparcie merytoryczne przy dalszym rozwoju badań i nowych kierunków kształcenia, wynika także z materiału.

Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN Orlewn wpisującym się w strategię koncernu, zakładającą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Projekt realizowany jest w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power, która docelowo obejmie 49% udziałów w projekcie. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)