Zysk operacyjny wyniósł 23,66 mln zł wobec 11,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,28 mln zł w 2020 r. wobec 18,38 mln zł rok wcześniej.

"Na szczęście branża, w której działa nasza grupa, budowa nowoczesnych powierzchni logistycznych, cały okres pandemii przeszła bardzo stabilnie. Co widać również w rocznych wynikach naszej grupy. Koniec roku zamknęliśmy wynajęciem w 100% powierzchni magazynowej we wszystkich obiektach grupy oraz przygotowanymi dwoma kolejnymi inwestycjami. Na koniec roku spółka posiadała prawomocne pozwolenie na budowę II fazy 'BIK Park Wrocław I', tj. kolejnych 22 000 m2 oraz pozwoleniem na rozbudowę 'BIK Park Sosnowiec II' - kolejnych 14 400 m2 powierzchni magazynowej" - napisał prezes Mirosław Koszany w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 0,14 mln zł wobec 0,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. BIK rozwija działalność od 1996 roku, od listopada 2016 r. jest notowane na głównym parkiecie GPW.

