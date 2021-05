"Debiut na rynku głównym GPW od zawsze był naszym priorytetem i celem, do którego systematycznie zmierzaliśmy, krok po kroku wzmacniając poszczególne filary biznesu. Nadszedł czas na realizację planów. Jesteśmy liderem rynku polskiego w zakresie produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej. Dodatkowo ekologiczna część branży spożywczej od lat odnotowuje duże dynamiki wzrostów, a mimo to ma przed sobą jeszcze olbrzymi potencjał. Na dalsze wzrosty w naszej branży będą miały wpływ zmiany, jakie się dokonują w społeczeństwie oraz polityka Unii Europejskiej w kontekście wsparcia rolnictwa i produkcji żywności ekologicznej w najbliższych latach. Jesteśmy i będziemy w kolejnych latach niejako beneficjentami zmian w trendach żywieniowych na całym świecie. Wierzę, że przed naszą spółką są najlepsze lata działalności. To z czasem zbuduje ogromną wartość dla akcjonariuszy" - powiedział prezes Bio Planet Sylwester Strużyna, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że w I kw. br. zanotowała 2,86 mln zł (wzrost o 30% r/r) zysku netto przy 58,95 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 5,6% r/r).

Spółka planuje pełne uruchomienie rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego w II kw. br.

"Skupiliśmy się również na wprowadzaniu do oferty licznych, nowych produktów zarówno w markach własnych, jak i w markach dystrybuowanych. Wprowadziliśmy łącznie 350 nowych pozycji w ofercie, większość z nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Poszerzyliśmy również naszą ofertę o azjatyckie makarony pod marką Perfect Earth oraz włoskie pieczywo chrupkie marki La Buona Terra. Od niedawna oferujemy również produkty nabiałowe oraz nowości marki Biominki" - dodał Strużyna.

Bio Planet podaje, że jest jednym z liderów polskiego rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej.

(ISBnews)