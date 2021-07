"Przedmiotem zlecenia jest optymalizacja serii chemicznych Hit to Lead w zakresie leczenia idiopatycznego zwłóknienia płuc (IPF) i będzie realizowane w okresie kolejnych 18 miesięcy (do 31 grudnia 2022 r.). Fidelta, w swoich laboratoriach w Zagrzebiu, będzie świadczyć usługi z zakresu chemii medycznej, komputerowego wspomagania projektowania leków (CADD), farmakologii in vitro i in vivo, ADME, DMPK oraz profilowania i wsparcia analitycznego" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość usług, które będą świadczone przez Fideltę na rzecz klienta w 2021 r., wyniesie 4 600 831 euro (ok. 21 059 383,74 zł).

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)