"Na przebieg poniedziałkowej sesji istotny wpływ miały opublikowane w nocy dane z Chin, gdzie zarówno sprzedaż detaliczna, jak i produkcja przemysłowa wypadły poniżej oczekiwań rynku. Tempo wzrostu chińskiej gospodarki w III kwartale budzi obawy, na co wpływ ma także zagrożenie rozwojem zakażeń wariantu Delta koronawirusa. Spadek zanotował w poniedziałek m.in niemiecki DAX, co przełożyło się także na nastroje na krajowym rynku" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Kamil Jaros.

WIG20 rozpoczął nowy tydzień na poziomie 2.290 pkt., 12 pkt. poniżej piątkowego zamknięcia. Większą część sesji indeks spędził w ok. 6-punktowej konsolidacji, ponad poziomem otwarcia sesji. Po otwarciu notowań w USA, które zaczęły się od spadków, także nad notowaniami na GPW kontrolę przejęła podaż. W ciągu godziny WIG20 stracił kilkanaście punktów, odnotowując o godz. 16.24 dzienne minimum na poziomie 2.280,31 pkt. Na zamknięciu sesji indeks znalazł się na poziomie 2.282,10 pkt. i w porównaniu do piątkowego zamknięcia stracił 0,87 proc. Indeks zakończył serię sześciu wzrostowych sesji, które wyniosły go do najwyższego od dwóch lat poziomu 2.302,03 pkt.

"Biorąc pod uwagę wskaźniki obrazujące nastroje inwestorów czy to na krajowym, czy na amerykańskim rynku, które znajdują się na relatywnie niskich poziomach, ewentualne spadki notowań akcji nie powinny być głębokie. Podstawowy scenariusz zakłada kontynuację trendów wzrostowych" - ocenił Jaros.

WIG zakończył w poniedziałek serię ośmiu wzrostowych sesji. Indeks szerokiego rynku spadł o 0,64 proc. do 68.811,77 pkt. W piątek indeks zakończył notowania na najwyższym poziomie w historii.

mWIG40 zniżkował o 0,19 proc. do 5.093,26 pkt., a sWIG80 stracił 0,05 proc. i zamknął sesją na 21.072,24 pkt.

Obroty akcjami na GPW przekroczyły 680 mln zł z czego 511 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów były akcje Dino Polska (75,5 mln zł) i KGHM (50,9 mln zł).

Z 15 indeksów branżowych 11 straciło na wartości, w tym WIG-Odzież i WIG.Games spadły po ponad 2 proc.

Mimo spadkowej sesji powody do zadowolenia mieli posiadacze akcji Dino Polska i Cyfrowego Polsatu. Notowania Dino zyskały 3 proc. i zamknęły dzień na najwyższym w historii poziomie 331,2 zł. Zarządzająca siecią sklepów spółka, którą w poniedziałek odwiedził premier Mateusz Morawiecki, wyceniana jest na rynku na 32,5 mld zł.

Także Cyfrowy Polsat zakończył sesję najwyżej w historii, po wzroście o 0,2 proc. do 34,4 zł. W środę spółka publikuje wyniki finansowe za II kwartał.

Notowania pięciu spółek z WIG20 - Allegro, LPP, CD Projekt, KGHM i Mercatora - spadły po ponad 2 proc. Akcje Mercatora kosztowały na zamknięciu 179,90 zł, najmniej od ponad 52 tygodni. Kurs akcji CD Projektu spadł do 165 zł i znajduje się już niewiele ponad 10 zł nad 2-letnim minimum z maja tego roku.

W grupie spółek z mWIG40 liderem spadków był Mabion. Notowania akcji spadły 3,2 proc. do 66,40 zł mimo, że zaczęły dzień od wzrostów. Ponad 3 proc. zniżkowały także akcje PlayWay, kończąc notowania na 482,2 zł. W zeszłym tygodniu kurs akcji poszedł w górę ponad 10 proc. i był to najlepszy wynik w tym roku.

Wzrostem o 2,8 proc. do 48,3 zł wyróżniły się akcje Ciechu. Od początku roku kurs poszedł w górę ponad 50 proc.

Po miesięcznej fali spadkowej, która sprowadziła kurs do najniższego poziomu w tym roku, straty odrabia Eurocash. W poniedziałek akcje podrożały o 2,7 proc. do 13,25 zł.

W grupie spółek z sWIG80 liderem wzrostów i obrotów był Cognor. Akcje spółki podrożały o 5,1 proc. do 4,94 zł, najwyższego poziomu od dekady. Obroty akcjami wyniosły 17,3 mln zł. W piątek wieczorem spółka poinformowała, że zysk netto w I półroczu wyniósł 124,7 mln zł wobec 24,6 mln zł przed rokiem.