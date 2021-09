Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 30,78 mln zł wobec 16,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 754,05 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 644,78 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 13,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 290,7 mln zł w porównaniu z 1 084,52 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu I półrocza 2021 r. grupa kapitałowa Erbud wygenerowała zysk netto [ogółem] z działalności kontynuowanej na poziomie 15 230 tys. zł wobec zysku na poziomie 11 696 tys. zł w I półroczu 2020 r. Zysk netto znormalizowany o wpływ wyceny akcji pracowniczych serii D spółki Onde S.A. wyniósł w I poł. 2021 43 573 mln zł. Głównymi elementami mającymi wpływ na generowanie zysku netto w stosunku do okresu porównywalnego są: bardzo dobry wynik na poziomie EBIT w segmencie OZE - 46 392 mln zł ; skorygowany EBIT tego segmentu to 74 768 tys. zł; wysoka baza w porównywalnym okresie w segmencie budownictwo kubaturowe zagranicą w wyniku sprzedaży projektu developerskiego - osiedle spokojnej starości w Duerren; zakup 100% udziałów w firmie IKR GmbH i ujęcie jednorazowe kosztów transakcji w wysokości 685 tys. euro co w przeliczeniu po średnim kursie NBP daje 3 115 tys." - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2021 r. grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 1 290 701 tys. zł, tj. 19,01% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W I poł. 2021 sprzedaż wzrosła w segmentach OZE, budownictwa dla przemysłu w kraju, sprzedaż dla przemysłu zagranicą. Pozostałe segmenty wykazały spadek sprzedaży. Udział segmentu OZE w całkowitej sprzedaży wyniósł 37,86% i był prawie równy sprzedaży budownictwa kubaturowego w kraju ( 37,87%), podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 30,93 mln zł wobec 18,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

