Reklama

"Jako Simple Day, w przyszłym roku chcemy być spółką publiczną. Wierzymy, że dołączenie do grona firm notowanych na NewConnect podniesie wiarygodność spółki w oczach kontrahentów i przyszłych partnerów biznesowych. Ufam, że będzie to także ważny czynnik warunkujący rosnącą sprzedaż produktów z naszej linii Twój Cel To" - powiedział Karewicz, cytowany w komunikacie.

"Rozważamy wcześniejsze przeprowadzenie publicznej oferty akcji, jednak finalna decyzja w tym zakresie jeszcze nie zapadła" - dodał.

O planach debiutu giełdowego do końca I połowy 2022 r. Karewicz informował w rozmowie z ISBnews w ub. tygodniu.

Simple Day to właściciel dwóch marek: Twój Cel To oraz 4TheBest.

Misją marki Twój Cel To jest wyjście naprzeciw potrzebom osób, które troszczą się o zdrowie i dobre samopoczucie. Spółka koncentruje się na oferowaniu rozwiązań, które pomagają zrealizować konkretne cele zdrowotne poprzez odpowiednio dobrane produkty, podano w materiale.

"Naszymi wyróżnikami są przede wszystkim wysoka jakość, naturalny skład oferowanych produktów i bogata oferta, kierowana zarówno do kobiet jak i mężczyzn w niemal każdym wieku. Co istotne, naszą paletę produktów poszerzamy bardzo ostrożnie, poprzedzając ewentualne działania wnikliwą analizą rynkową. Nie chcemy wprowadzać nowych produktów tylko po to, by zwiększać asortyment sklepu, nie generując przy tym odpowiedniej skali sprzedaży. Uważamy takie działanie za nieefektywne i generujące niepotrzebne koszty dla spółki" - powiedział prezes.

W I półroczu br. spółka dostarczyła 200 tys. produktów do prawie 95 tys. klientów. W 2022 roku Simple Day planuje organiczny rozwój marki poza granicami kraju, koncentrując się przede wszystkim na rynku europejskim, podano także.

Marka 4TheBest skierowana jest do graczy. W jej ramach oferowane są naturalne specyfiki przeznaczone zarówno dla amatorów jak i zawodowych przedstawicieli e-sportu. Jak podkreśla spółka, suplementy 4TheBest w bezpieczny sposób poprawiają wydolność i koncentrację. Oferta zawiera także linię regeneracyjną, która wspomaga wyciszenie organizmu i poprawia jakość snu.

"Simple Day podtrzymuje, że chce być spółką dywidendową. W 2021 roku firma, podobnie jak w latach poprzednich, wypłaciła akcjonariuszom 100% wypracowanego zysku netto. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł prawie 6,2 mln zł" - czytamy dalej w komunikacie.

Simple Day to polski dystrybutor naturalnych suplementów diety, właściciel m.in. marki Twój Cel To, która oferuje szeroką paletę produktów wspomagających m.in. odchudzanie, regenerację organizmu czy uzupełnianie mikroelementów.

(ISBnews)