Reklama

"Jeśli chodzi centra logistyczne, jesteśmy w procesie pozyskiwania dokumentacji w kilku lokalizacjach i z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym roku rozpoczniemy budowę kolejnego centrum logistycznego" - powiedział Krauze podczas wideokonferencji prasowej.

Dodał, że Dino Polska zamierza skupić się również na zwiększeniu liczby otwieranych sklepów w ujęciu r/r, a przyszłoroczne nakłady inwestycyjne będą wynikową liczby otwartych sklepów, dostosowywania logistycznego do istniejącej liczby sklepów oraz rozwojem w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnej Agro-Rydzyny.

"Jeśli chodzi o rozwój, to zamierzamy zwiększyć liczbę otwieranych sklepów w przyszłym roku. Nie skupiamy się na tym, by pojawiać się, zagęszczać w nowy terenach, czy starych. To będzie mix - zarówno będziemy się zagęszczali, jak i otwierali w terenach, na których nas jeszcze nie ma" - powiedział Krauze.

"Jeśli chodzi o duże miasta, nigdy nie unikaliśmy dużych miast. Cały czas rozwijamy się w dużych miastach. Powstają nowe sklepy zarówno w centrach, jak i na obrzeżach" - dodał CFO.

CFO wskazał, że "podejmujemy wiele inicjatyw w aspektach, które pozwalają ograniczyć koszty, by uzyskiwać poprawę na marży EBITDA".

"My skupiamy się przede wszystkim na wzroście marży EBITDA, a w kolejnych okresach będziemy zwiększali skalę działalności. Zamierzamy stawiamy sobie takie cele, by zarówno na poziomie marży brutto i EBITDA poprawiać te warunki" - powiedział Krauze.

Odpowiadając na pytanie o środowisko inflacjogenne, w jakim obecnie znajduje się polski konsument i jego wpływu na dokonywane zakupy w sklepach sieci, Krauze odpowiedział, że "jeśli chodzi o perspektywę naszego sklepu, to nie widzimy istotnych zmian, jeśli chodzi o zachowania konsumentów".

"Największym priorytetem dla nas jest dobra oferta cenowa, jak również asortymentowa naszej sieci, która powinna sprzyjać wzrostowi naszej sieci i na tym się przede wszystkim skupiamy" - dodał.

"Uważam, że percepcja naszych cen przez klientów jest bardzo dobra, o czym świadczy wysoki poziom LFL" - podsumował Krauze.

Dino Polska odnotowało 228,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 188,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Narastająco, po 9 miesiącach 2021 r. zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 26,0% do 910,5 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,6%, podczas gdy rok temu było to 9,8%.

W I-III kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży Dino Polska wyniosły 9,5 mld zł, o 29% więcej niż przed rokiem, przy wzroście sprzedaży like-for-like (w sklepach istniejących od ponad roku) o 9,9%.

Dino Polska podał dziś, że przewiduje, iż nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 1,3 mld zł w tym roku i zostaną zwiększone w kolejnym roku.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 125,82 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)