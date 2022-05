Reklama

"W ocenie zarządu, sytuacja finansowa spółki jest dobra. Na dzień 31.12.2021 r. spółka posiadała wolne środki w postaci gotówki w ilości 13,95 mln zł. Plan na 2022 r. zakłada, że spółka umocni swoją pozycję na Nintendo Switch oraz istotnie zwiększy przychody w segmencie pozostałych dużych konsol" - czytamy w komunikacie.

Zarząd wiąże także nadzieje z premierami gier na PC za pośrednictwem platformy sprzedażowej Steam.

"W 2021 roku liczba premier na platformie Steam nie była wysoka, dlatego zarząd zamierza zwiększyć także liczbę gier wydawanych na Steam. Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku powinna być premiera drugiej części gry 'Ultimate Fishing Simulator' - planowana do wydania w formule wczesnego dostępu, a także premiery innych gier, z których kilka posiada listy życzeń na platformie Steam na poziomie od ok. 60 do ok. 100 tys. zapisów" - czytamy dalej.

Zarząd rekomenduje jako dzień dywidendy 15 czerwca 2022 r., a jako termin wypłaty dywidendy 27 czerwca 2022 r., podano także.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)