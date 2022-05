Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 18,42 mln zł wobec 28,03 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik na poziomie EBITDA w I kw. 2022 roku wyniósł 36,52 mln zł wobec 43,77 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I kw. br. zmalał o 17% r/r do 36,5 mln zł, natomiast w I kw. 2020 r. wynosił 17,7 mln zł. Pomimo presji wywołanej znaczącym wzrostem cen oraz ograniczeniem dostępności surowców i komponentów wypracował w I kw. br. marżę EBITDA na poziomie 4,5%. Wynik ten był lepszy od zanotowanego w I kw. 2020 r (3,7%). W I kw. 2021 r. marża EBITDA grupy wyniosła 6,9%, podała spółka.

"Branża produkcyjna i jej marżowość pozostają pod presją rosnących kosztów. W ostatnim czasie do rekordowo drogich surowców i komponentów, dołączyły również rosnące ceny energii i paliw. W połączeniu z wysoką inflacją oraz rosnącą presją płacową będzie wymagać to od nas dodatkowych działań ograniczających ryzyka biznesowe. Zmiana sytuacji rynkowej związana z działaniami wojennymi w Ukrainie spowodowała konieczność zwiększenia kapitału pracującego (ze względu na utrzymywanie wyższych zapasów oraz wyższe należności), czyli większe zapotrzebowanie na gotówkę. To z kolei przekłada się na podwyższenie długu netto, a tym samym i wskaźnika dług netto/ EBITDA. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, utrzymuje się on na bezpiecznym poziomie 3,46. W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na utrzymaniu bezpiecznej, wysokiej płynności. Wierzymy, że podejmowane inicjatywy, wraz z utrzymaniem dotychczasowej dyscypliny finansowej, pozwolą nam skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku" - skomentował CFO Piotr Kamiński, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 814,21 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 633,02 mln zł rok wcześniej. Grupa sprzedała 6 073 sztuk produktów, o 16% więcej niż pierwszym kwartale 2021 r.

"We Francji, w której rynek utrzymał się na poziomie sprzed roku (wzrost o 0,5%), spółka Fruehauf utrzymała pozycję pozycję lidera branży z udziałami na poziomie 19,3%, a jej przychody zwiększyły się o 11% do 205,2 mln zł. Na koniec marca backlog Fruehauf wynosił 2 580 sztuk. To oznacza wzrost o niemal 15% w porównaniu do ubiegłego roku. W kwietniu doszło do ożywienia na rynku francuskim. Rejestracje Fruehauf wyniosły 434 sztuk wobec 397 przed rokiem. Udziały rynkowe spółki wzrosły do 23% z 19,2% w kwietniu 2021 r." - czytamy w materiale.

Po znacznym wzroście popytu na rynku polskim w roku ubiegłym, w I kw. 2022 r. jego dynamika zmalała r/r o blisko 3% Rejestracje pojazdów z oferty spółki Wielton zwiększyły się w tym czasie o 35%. Dzięki temu, z udziałami na poziomie 16,2%, spółka awansowała na pozycję wicelidera branży. Po pierwszych trzech miesiącach 2021 r. udziały rynkowe Wieltonu wynosiły 11,7%, co dawało mu trzecie miejsce w branży. Przychody spółki zwiększyły się o 41% do 154,4 mln zł. Jej backlog wynosił 8 485 sztuk i był r/r o niemal 29% wyższy, wymienił Wielton.

Z tempem rejestracji na poziomie 36% r/r w okresie styczeń-luty spółka Lawrence David rosła znacznie szybciej niż rynek brytyjski (wzrost o 21%). Jej udziały zwiększyły się do 15,2% wobec 13,4% przed rokiem. W efekcie umocniła się na pozycji wicelidera w Wielkiej Brytanii. W I kwartale Lawrence David zanotował 123,9 mln zł przychodów, zwiększając je o 34% r/r. Na poprawę wyników na rynku brytyjskim wpływ miało zwiększenie efektywności procesu produkcji do ponad 90%. Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. backlog Lawrence wynosił 3 977 sztuk i był 62% wyższy niż przed rokiem, podano także.

"Grupa rosła dynamicznie również w Niemczech, gdzie półki Langendorf i Wielton GmbH zwiększyły rejestracje o 57%. Ich dynamika ponad pięciokrotnie przewyższyła wzrost całego rynku. W krajach CEE Grupa zarejestrowała o 37% pojazdów więcej niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek w regionie zwiększył się o 20% Udziały rynkowe Wieltonu w grupie państw CEE wzrosły do 5,1% z 4,4% w 2021 r. Dało to spółce piąte miejsce na rynku (po pierwszym kwartale 2021 r. była tam graczem numer cztery). Trwa integracja z hiszpańską spółką Guillén, której 80% udziałów grupa przejęła w 2021 r. Akwizycja przyniosła już pierwsze synergie zakupowe. Od stycznia do końca marca 2022 r. Guillén zarejestrowało o prawie 21% więcej pojazdów niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek hiszpański zwiększył się o 5%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 20,37 mln zł wobec 12,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 2,7 mld zł w 2021 r.

